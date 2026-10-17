El pasado martes, Vasco da Gama visitó a Boca en La Bombonera por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana. Los brasileños se impusieron por 1 a 0 y ahora todo se definirá en Río de Janeiro, más precisamente en el Estadio Maracaná.
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Vasco llega al duelo ante Boca tras caer por 1 a 0 ante Sao Paulo en el Morumbí. Los cariocas no cuidaron a sus habituales titulares ya que solamente hubo tres cambios respecto al once que salió a jugar a La Bombonera el pasado martes: Gabriel por Saldivia, Tche Tche por Thiago Mendes y Colidio por Adson.
De esta manera, los brasileños llegarán con algo más de desgaste que Boca al partido ya que el Xeneize, que cuidó a algunos de los titulares, jugó el pasado viernes, mientras que Vasco da Gama hizo lo propio este sábado. El encuentro que definirá al primer finalista de la Copa Sudamericana será el martes 20 de octubre a partir de las 21.30 horas en el Estadio Maracaná.
Facundo Colidio ante Sao Paulo. (Foto. Getty).
Así fue el gol de Sao Paulo ante Vasco da Gama
🚨 GOOOL! 🇧🇷 Artur!— Gols do Brasileirão ⚽️🇧🇷 (@golsdobrasil1) October 18, 2026
São Paulo [1] – 0 Vasco
Grande assistência do Pedro Lima! pic.twitter.com/lrg4fIsrpW
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Alan Velasco se recuperó y está a disposición para la revancha de Boca ante Vasco da Gama por la Copa Sudamericana
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DATOS CLAVE
- Vasco da Gama venció 1 a 0 a Boca en La Bombonera por la Sudamericana.
- Vasco da Gama utilizó la mayoría de sus titulares y cayó 1 a 0 ante Sao Paulo.
- Estadio Maracaná recibirá la revancha del partido el martes 20 de octubre a las 21:30.