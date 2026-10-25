Por problemas en el auto, Alpine le pidió a Franco Colapinto que abandone el GP de Estados Unidos

Sigue la mala fortuna para el argentino, quien tuvo que abandonar en la vuelta 39 del GP de EEUU por problemas en su Alpine.

Un fin de semana que no comenzó bien y que terminó peor. Este periplo de la temporada 2026 de la Fórmula 1 está siendo tortuoso para Franco Colapinto. Luego de tres fines de semana en Asia sin poder sumar puntos, el GP de Estados Unidos se presentaba como una oportunidad de oro para revertir este mal momento.

Sin embargo, un nuevo problema técnico en su Alpine obligó a que el equipo le pida al argentino que retire el auto, ya que no estaba en condiciones de seguir en la carrera.

¡QUE MALA SUERTE, FRANCO! Colapinto tuvo problemas en su Alpine que lo obligaron a abandonar la carrera en Austin.



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Desde un principio, Colapinto sufrió por unos inconvenientes que presentó el monoplaza con un elemento que se soltó en el alerón delantero. Tras su salida de boxes, un roce con Arvid Lindblad volvió a producir ese problema en su Alpine y no pudo continuar la carrera. Una lástima.

Más allá de las problemáticas en las recientes carreras, el GP de Estados Unidos no venía bien para el argentino. Pese a las mejoras en el monoplaza, Colapinto no pudo superar el 15° puesto en las prácticas y en la clasificación quedó 15°, pero una penalización de diez posiciones lo hizo largar en el 21° lugar.

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En las 39 vueltas que resistió en Austin, Franco apenas pudo llegar a un puesto 13, hasta que el ingreso a boxes lo devolvió a la zona baja de la parrilla. Ahora, le quedará enfocarse en las dos carreras “locales” que se le vienen, en México y Brasil.

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Parrilla de largada del GP de Estados Unidos

Kimi Antonelli (Mercedes) Max Verstappen (Red Bull) Isack Hadjar (Red Bull) Charles Leclerc (Ferrari) Lewis Hamilton (Ferrari) George Russell (Mercedes) Oscar Piastri (McLaren) Lando Norris (McLaren) Liam Lawson (VCARB) Pierre Gasly (Alpine) Nico Hulkenberg (Audi) Fernando Alonso (Aston Martin) Arvid Lindblad (VCARB) -penalizado, terminó la qualy como 9°- Ollie Bearman (Haas) Esteban Ocon (Haas) Lance Stroll (Aston Martin) Carlos Sainz (Williams) Alex Albon (Williams) Checo Pérez (Cadillac) Valtteri Bottas (Cadillac) Franco Colapinto (Alpine) -penalizado, terminó la qualy como 15°- Gabriel Bortoleto (Audi) -penalizado, terminó la qualy como 14°-

Por qué penalizaron a Franco Colapinto

El piloto argentino llegó al Circuito de las Américas con expectativas de volver a sumar puntos, pero el pasado viernes se confirmó que sufrirá 10 puestos de penalización en la parrilla de largada.

Franco había tenido que penalizar recientemente en Malasia por un cambio de motor de combustión interna. Ahora, Colapinto recibirá 10 puestos de sanción en la parrilla de la carrera de Austin por montar una nueva unidad de control electrónico. Por eso mismo, en lugar de largar como …, tal como quedó en la qualy, el argentino saldrá desde la … posición este domingo.

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Este tipo de situaciones son habituales en la recta final de cada temporada, ya que los equipos inevitablemente superan el límite de modificaciones establecidas. En esta oportunidad, Alpine cambió la unidad de control electrónico por cuarta vez en el A526 de Colapinto, cuando el máximo permitido es tres.