El conjunto de Río de Janeiro recibirá al Xeneize el próximo martes en el Estadio Maracaná por la vuelta de la semifinal de la Sudamericana.

El pasado martes, Boca recibió a Vasco da Gama por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana. El conjunto brasileño golpeó en el momento exacto y supo sostener la ventaja, por lo que se volvió a Río de Janeiro con victoria por 1 a 0 en una serie que sigue abierta. En las últimas horas, los brasileños recibieron una mala noticia y es que un ex jugador realizó una demanda por 3.2 millones de reales, equivalente a unos 600 mil dólares.

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Se trata de Leandro Castán, ex defensor de 39 años que pasó por el club entre 2018 y 2022 tras pasar varios años en el fútbol italiano. El reclamo es por el incumplimiento de pago tras la rescisión de contrato de 2022 en la que el elenco carioca se comprometió a pagar 2 millones de reales en 66 cuotas, pero solamente abonó dos.

Por tal motivo, Castán reclama que se incluyan penalizaciones e intereses por las irregularidades de Vasco da Gama a la hora de pagar la deuda que mantienen con él desde hace años. Cabe destacar que el ex defensor se desempeñó en el conjunto carioca en 145 partidos en los que marcó 2 goles, brindó tres asistencias, recibió 35 amarillas y fue expulsado en 4 oportunidades.

.Leandro Castán. (Foto: getty).

La revancha entre Vasco y Boca será en el Maracaná

Luego de varias semanas de negociaciones, la Justicia de Brasil aceptó el pedido de Vasco y la revancha será en el emblemático Estadio Maracaná. El conjunto brasileño recibirá a Boca el próximo martes 20 de octubre desde las 21.30 horas en el marco de la revancha de la semifinal de la Copa Sudamericana.

El cuadro de la Copa Sudamericana 2026

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