European Football Clubs invitó a River y Peñarol para emular su modelo en la región

Desde el organismo invitaron a dirigentes del Millonario y el Manya para analizar la posibilidad de iniciar un proyecto similar en la región.

River y Peñarol son dos clubes fundamentales para el fútbol sudamericano. No solamente el éxito deportivo que tuvieron a lo largo de su historia, sino que su popularidad es destacada a nivel mundial. En las últimas semanas hubo reuniones entre Stefano Di Carlo e Ignacio Ruglio, presidentes de ambas instituciones que mantienen un estrecho vínculo histórico.

Bolavip pudo saber en exclusiva que uno de los temas que une a ambos clubes rioplatenses es el interés que mostró European Football Clubs, el único organismo independiente y oficial reconocido por la UEFA y FIFA que representa los intereses de los clubes de fútbol profesional en el Viejo Continente.

European Football Club (EFC) invitó a River y Peñarol para sumarse a una reunión y contarles sobre lo que puede ser una posibilidad en la región. Cabe aclarar que no se trata de algo rupturista, simplemente es una invitación de EFC a ambos clubes para estudiar una posibilidad en Sudamérica. EFC, ex ECA, arrancó con 20 clubes y ahora son 900.

EFC cuenta con el reconocimiento de la UEFA y la FIFA.

La intención de la EFC es ver la posibilidad de armar un modelo similar en Sudamérica y para eso busca reunirse en primera instancia con dos clubes insignia del continente. Cabe aclarar que la intención no es armar ninguna competición paralela a los torneos ya establecidos por Conmebol.

¿Qué clubes están asociados a EFC?

Son más de 900 los clubes asociados a EFC, entre los que se destacan AC Milan, Inter, Juventus, Barcelona, Atlético de Madrid, Bayern Múnich, Borussia Dortmund y cientos más. Cabe aclarar que no solamente de los países más importantes, sino también de los más pequeños, inclusive también hay muchos equipos del ascenso europeo nucleados bajo este organismo.

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