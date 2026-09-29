El insólito motivo por el que Pezzella se perderá el próximo partido con Peñarol

Tras su fallido paso por River, el Cabezón llegó al Manya a comienzos de septiembre, cuando la liga uruguaya ya había comenzado.

Antes del inicio del Mundial 2026, River informó que varios de sus jugadores serían apartados del plantel profesional, no viajarían a la pretemporada en España y debían buscar club. Germán Pezzella fue uno de los apartados y también uno de los últimos en marcharse. Tras rescindir su contrato, el marcador central campeón del mundo arribó a Peñarol.

La llegada de Germán Pezzella a Peñarol fue a comienzos de septiembre, cuando el campeonato uruguayo ya había comenzado. Desde su arribo al conjunto uruguayo, el Cabezón lleva jugados tres partidos en el equipo que conduce Diego Aguirre.

El próximo miércoles, a partir de las 20 horas, Peñarol enfrentará a Montevideo City Torque por el partido postergado correspondiente a la primera fecha del campeonato uruguayo. Curiosamente, Germán Pezzella no podrá ser de la partida por un curioso motivo: su arribo al club fue para la quinta fecha, por lo que no estaría habilitado para disputar un duelo que tendría que haberse jugado antes.

Ruglio, picante

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, dialogó con El Espectador Deportes y dijo: “Sabemos que Pezzella está habilitado para jugar, pero teniendo en cuenta que los tribunales responden a Nacional, es jugarse a algo que nos puede perjudicar. Estamos bien de zagueros como para correr el riesgo“.

Germán Pezzella. (Foto: Prensa Peñarol).

Pezzella vendrá a la despedida de Messi

El próximo martes 6 de octubre, Lionel Messi jugará su último partido con la casaca de la Selección Argentina. La AFA invitó a los campeones del mundo para participar de la última función del 10 y Germán Pezzella dirá presente. Así lo confirmó Ignacio Ruglio: “Le dijimos que no había forma de perderse una cosa así. Germán coordinó vuelo para ir y volver en la misma noche. Eso habla de su profesionalismo y yo se lo agradecí mucho“.

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