Fernando Gago habló por primera vez después de sufrir un infarto: “Tengo una segunda oportunidad para seguir viviendo”

Fernando Gago brindó una conferencia de prensa luego del episodio cardíaco que asustó al mundo del fútbol. El entrenador de Universidad de Chile tomó la palabra y detalló los síntomas que fue sintiendo el mismo día que fue hospitalizado, tras el encuentro de su equipo.

“Tengo una segunda oportunidad para poder seguir viviendo. Esa es la realidad“, aseguró el estratega argentino en diálogo con la prensa chilena, en referencia al infarto agudo al miocardio, que requirió un tratamiento de angioplastias para restablecer la irrigación sanguínea de su corazón.

Posteriormente, detalló: “El jueves me levanté con una molestia, pensando que era algo muscular, algo de la tos, de malestar de haber dormido torcido, de haber dormido mal. Tuve molestias, nunca pensé que era lo que tenía. Mi mujer me insistió durante todo el día para hacerme un estudio. Le dije que después del partido sí me lo iba a hacer”.

“Cuando terminó el partido, yo me sentía igual que todo el día. Nunca me sentí de peor forma de la molestia que tenía. Cuando llegué al hospital, los estudios daban bien. Estaban dando bien y el último estudio dio mal. Ahí me enteré de la noticia que tenía una arteria tapada“, reveló.

Y cerró: “Fue todo muy rápido, muy sencillo, fácil. Creo que todavía no caigo. Esa es la realidad. No caigo en lo que tuve. Viernes, jueves ya empecé a ir un poquito al club. Ya empecé a estar un poquito en contacto con el día a día. Obviamente que seguí los partidos con charlas telefónicas”.

El próximo partido de U de Chile

U de Chile volverá a la acción el próximo domingo 5 de julio a partir de las 13:30 ante Santiago Wanderers, en el marco de la quinta fecha de la Copa Chile. El equipo de Pintita viene de caer por la mínima ante Unión La Calera, pero marcha primero en su grupo.

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