Operaron a Fernando Gago en Chile

El entrenador argentino que dirige técnicamente a la Universidad de Chile se encuentra fuera de peligro.

El pasado jueves, la Universidad de Chile derrotó 2 a 0 a O´Higgins por la liga chilena y así alcanzó el tercer puesto de un certamen que no se detuvo por el Mundial 2026. Una vez finalizado el encuentro, Fernando Gago -DT de la U- se sintió mal y se dirigió a una clínica privada.

Según La Tercera -medio chileno- a Fernando Gago lo operaron y se encuentra fuera de peligro. El entrenador argentino con pasado en Boca y Real Madrid atravesó problemas cardiovasculares y por eso fue intervenido quirúrgicamente y se encuentra bajo cuidado médico.

El comunicado de la Universidad de Chile

“Informamos que nuestro director técnico, Fernando Gago, se está sometiendo a una serie de exámenes cardiovasculares y no estará al mando de los entrenamientos hoy. Fernando Gago se encuentra en buenas condiciones y está acompañado por nuestro cuerpo médico”, informó la Universidad de Chile en sus redes sociales.

Gago no dirigirá el próximo partido

Según informaron en el país vecino, Fernando Gago no dirigirá el próximo encuentro del elenco Azul, que será el domingo 21 de junio ante Santiago Wanderers en la capital chilena. Su lugar lo ocupará de manera interina Fabricio Colccini, que es su ayudante de campo.

Fernando Gago en acción. (Foto: Prensa Universidad de Chile).

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