Ancelotti anuncia cambios en la Selección de Brasil camino al Mundial 2030

Tras el flojo rendimiento de la Canarinha en la última cita, el DT italiano ratificó su continuidad en el equipo.

La Selección de Brasil no pudo pasar de los octavos de final en el Mundial 2026 a pesar de la contratación de Carlo Ancelotti para esta cita. La CBF había pateado el tablero al sumar a un entrenador internacional, nada menos que al DT de Real Madrid, por aquel entonces.

Sin embargo, Ancelotti no pudo plasmar su fútbol en la Canarinha, ni con la inclusión de Neymar en la lista de 26 convocados. Tras la eliminación ante Noruega, referentes pidieron su renuncia, pero Ancelotti decidió continuar en el cargo y ya piensa en lo que viene.

Tras el Mundial, el italiano regresó a Brasil este martes y, luego de su reunión con la CBF, explicó cómo serán los siguientes pasos para intentarle devolver el protagonismo a la selección más ganadora en las Copas del Mundo.

“Comenzaremos a conformar un nuevo equipo, observando y evaluando a jugadores jóvenes, pero sin descartar a algunos futbolistas que estuvieron en el Mundial y que todavía tienen mucho que aportar a la selección”, resumió Ancelotti sobre el futuro.

Ancelotti, entrenador de Brasil. (Foto: Getty)

Cómo será el plan de trabajo de Ancelotti para el Mundial 2030

Lo primero para Brasil será enfocarse en los partidos amistosos de las próximas Fechas FIFA, en septiembre y noviembre. Estos duelos serán importantes para evaluar rendimientos y analizar posibles incorporaciones a la Selección Mayor de Brasil.

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Con la idea de poder armar un equipo sólido para el 2027, lo siguiente será poner el foco en las Eliminatorias de CONMEBOL, ya para el Mundial 2030. En el medio, en 2028, Brasil intentará volver a ser competitivo en la Copa América.

Además, Ancelotti prometió que habrá mayor sinergia de trabajo con las selecciones juveniles, incluyendo el próximo Mundial Sub 17 y el proceso para los Juegos Olímpicos de 2028.

Datos clave

Carlo Ancelotti continuará como DT de Brasil hacia el Mundial 2030.

continuará como DT de Brasil hacia el Mundial 2030. Noruega eliminó a Brasil en los octavos de final del Mundial 2026.

en los octavos de final del Mundial 2026. Septiembre y noviembre tendrán partidos amistosos para evaluar e incorporar jugadores jóvenes.