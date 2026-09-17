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Gallardo reveló los motivos por los que Matías Biscay no lo acompaña en la Selección de Ecuador

En su presentación con la Tri, el Muñeco aclaró la situación de su principal ladero en los cuerpos técnicos que lideró y le abrió la puerta a un reencuentro a futuro.

Marcelo Gallardo y Matías Biscay en River.
© GettyMarcelo Gallardo y Matías Biscay en River.

Marcelo Gallardo puso primera como entrenador de la Selección de Ecuador. El Muñeco fue presentado este jueves en rueda de prensa y expresó sus primeras sensaciones como líder de un proyecto en el marco internacional.

Sobre el final de la conferencia, al argentino le consultaron por la ausencia de Matías Biscay, su principal asistente en los cuerpos técnicos que integró desde sus inicios en el rol. Gallardo explicó los motivos y le abrió la puerta a una futura incorporación.

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“Matías Biscay no solamente es un compañero de trabajo y un hermano mío de la vida, ha sido también una de las personas con las que he iniciado en Nacional de Montevideo mi primera experiencia como entrenador. Me ha acompañado”, inició el DT.

Y siguió: “Hoy no está por una cuestión netamente personal. Es posible que se pueda sumar más adelante. Hay que respetar una decisión personal. Estamos con muchísima ilusión y deseo para encarar esos desafíos”.

Según pudo saber BOLAVIP, se trata de una decisión personal del propio Matías, vinculada a una cuestión familiar que prioriza ante cualquier proyecto deportivo. De esta manera, continuará desligado del fútbol, descartando lanzarse como entrenador en solitario.

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Los primeros partidos de Gallardo en Ecuador

  • 24/9 – Ecuador vs. Corea del Sur (Suwon, Corea del Sur)
  • 1/10 – Ecuador vs. Japón (Yokohama, Japón)
  • 5/10 – Ecuador vs. Nueva Zelanda o Panamá (Tokio, Japón)

Datos clave

  • Matías Biscay no acompañará a Marcelo Gallardo en Ecuador por motivos personales.
  • El debut de Ecuador será el 24 de septiembre ante Corea del Sur.
  • La Selección enfrentará a Japón el 1 de octubre en Yokohama.
Agustín Vetere
Agustín Vetere
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