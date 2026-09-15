La separación de Gallardo y Biscay es el divorcio futbolero del año

Biscay no pudo acompañar a Gallardo en su aventura ecuatoriana y su futuro podría estar en River pensando en el 2027.

La separación de Marcelo Gallardo y Matías Biscay como cuerpo técnico, para mí, es el divorcio futbolero del año, empezando porque son íntimos amigos.

Biscay tiene motivos personales para quedarse en Argentina y no acompañar a Gallardo en su aventura en Ecuador, que arranca ya, frente a la selección de Corea del Sur. Pero estos motivos personales no impiden que Biscay se independice como técnico y que tenga sus propias aventuras a partir de ahora.

¿Por qué digo que es el divorcio futbolero del año? Porque Biscay fue un tipo recontra importante en el que posiblemente sea el mejor cuerpo técnico en la historia de River.

Biscay estuvo en el banco en la primera final de Copa Libertadores que gana River frente a Tigres. Fue el ideólogo de aquel cambio histórico en el Superclásico, poniendo a Germán Pezzella de 9. También el técnico en la revancha contra Gremio en Porto Alegre, en el 2-2 en la Bombonera en la primera final de la Libertadores 2018 y hasta en Madrid.

Gallardo y Biscay, por lo menos en estos tiempos, no van a volver a trabajar juntos. Seguirán siendo amigos, pero yo creo que, para el hincha de River, esto, de alguna manera, es un duelo.

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Es como cuando se separaron Daniel Passarella y el Tolo Gallego o cuando se distanciaron Carlos Bianchi y Carlos Ischia, en este último caso en Boca.

¿El futuro de Biscay será River en el 2027? Si Leo Ponzio no sigue, ¿pasa Biscay a ser el gran candidato para dirigir a River? Bueno, faltan siete fechas para saberlo.