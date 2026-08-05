El extremo la rompió en sus primeros partidos en el Carbonero y coronó con un MVP para su primera estrella en Uruguay.

El nombre de Leonel Jaime resuena de los dos lados del Río de la Plata. El delantero no tuvo lugar en River Plate con Eduardo Coudet y llegó en julio a Peñarol. Su primer puñado de minutos en el Carbonero causó enorme impresión en todas las partes.

Aunque el futbolista tuvo la oportunidad de sumar algunos minutos en la Primera del Millonario, no terminó de convencer para continuar en este segundo semestre, por lo que pasó a préstamo al club de Montevideo, hasta junio de 2027.

En solo 4 partidos con Peñarol, todos por el Torneo Intermedio, Jaime repartió 4 asistencias y este miércoles anotó su primer gol, nada menos que en la final de la competencia en la que el Manya se impuso por un categórico 5-1 ante Montevideo Wanderers.

Sobre el final de la primera parte, Jaime corrió desde la mitad de la cancha y se la picó al arquero que salía desesperado. Para colmo, fue el MVP de la final, teniendo en cuenta que también aportó dos pases-gol en esta definición.

¡¡¡ESTÁS LOCO, LEONEL!!! GOLAZO TOTAL DE JAIME PARA EL 4-1 DE PEÑAROL CONTRA MONTEVIDEO WANDERERS EN LA FINAL DEL TORNEO INTERMEDIO.



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En los últimos días, al ver su nivel en el fútbol uruguayo, los hinchas de River pidieron por su vuelta, algo que estará lejos de ocurrir, al menos por el próximo año. Es que los de Núñez tienen una cláusula para repescarlo en diciembre si no alcanza los 360 minutos en cancha. Ya lleva 293.

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