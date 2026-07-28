El entorno del uruguayo ya habría aceptado las condiciones y ahora todo se resolverá entre los clubes.

Luego de la participación de la Selección de Uruguay en el Mundial 2026, Nicolás De La Cruz podría cambiar de rumbo en su carrera. El mediocampista formado en Liverpool con pasado en River es jugador de Flamengo, pero en este mercado de pases tendría un nuevo destino ya que Peñarol lo quiere.

Según informó la periodista Raisa Simplicio, el volante de 29 años podría regresar al fútbol uruguayo para vestir la camiseta de Peñarol. El Carbonero busca un préstamo y habrá que ver si el Mengao acepta realizar la operación en esas condiciones. Aparentemente el entorno del futbolista subió el pulgar y ahora solamente falta el acuerdo entre clubes.

Peñarol, afuera de competencias internacionales

El gigante uruguayo quedó último en su grupo de la Copa Libertadores, por lo que no solamente quedó eliminado del torneo más importante del continente, sino que tampoco disputará la Copa Sudamericana. Por lo que para el Carbonero lo único que le queda son las competiciones domésticas.

De La Cruz ante Rodri en el Mundial. (Foto: Getty).

¿Cómo le fue a De La Cruz en Flamengo?

Nicolás De La Cruz llegó a Flamengo a comienzos de 2024 y desde entonces jugó 94 partidos, marcó 4 tantos y brindó 7 asistencias. Además, el uruguayo conquistó siete títulos, entre ellos un Brasileirao, una Copa Libertadores y tres Campeonatos Cariocas.

DATOS CLAVE

Peñarol busca contratar a préstamo al mediocampista uruguayo Nicolás De La Cruz .

busca contratar a préstamo al mediocampista uruguayo . Nicolás De La Cruz cuenta con 29 años y pertenece actualmente al Flamengo .

cuenta con 29 años y pertenece actualmente al . El club Peñarol disputará únicamente competencias locales tras quedar eliminado de torneos internacionales.