“Si Gallardo hace más que Beccacece, en Ecuador le hacen una estatua”

Jorge Célico hizo prácticamente toda su carrera como entrenador en Ecuador y conoce a la perfección la idiosincrasia del país.

Luego de varias semanas de negociaciones, Marcelo Gallardo fue anunciado como nuevo entrenador de la Selección de Ecuador. El Muñeco reemplazará a Sebastián Beccacece, quien en la última Copa del Mundo alcanzó los 16avos de final, en dicha instancia cayó ante México por 2 a 0.

Beccacece dejó su cargo siendo cuestionado por los hinchas, por lo que la ilusión del pueblo ecuatoriano con la llegada del Muñeco es mucha. Jorge Célico, entrenador argentino que dirigió casi toda su carrera en Ecuador, se refirió a la llegada del ex DT de River y fue contundente.

En diálogo con Super Deportivo Radio, Célico afirmó: “Si él logra realizar una mejor Copa América, dando pasitos, ¿no? Estamos hablando de dar pasitos. No te estoy diciendo ganar la Copa América, porque es bien complejo por los rivales que tenés, es bien difícil“.

“Hacer una Eliminatoria similar a la que hizo Beccacece y pasar una fase más en la Copa del Mundo, acá le hacen un monumento. Yo creo que si él logra mejorar estos resultados es muy posible que esto suceda, y acá se puede quedar a vivir Gallardo”, agregó Célico.

Célico dirigió a las juveniles de Ecuador y fue interino en la Mayor en dos oportunidades. (Foto: Getty).

Célico se ofreció a ayudar al Muñeco

“Si él logra algo más, va a quedar realmente inmortalizado aquí. Si a mí Gallardo me diría ´Jorge, venga a darme una mano´, yo lo haría de mil amores, ¿viste? Pero lo haría independientemente del trabajo en sí, ¿no sé si me explico? Porque sé que tengo un conocimiento, obviamente, producto de 23 años de haber recorrido este país de arriba a abajo”, afirmó Jorge Célico.

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Así anunció Ecuador a Gallardo

Tenemos talento, estructura y ambición. Estamos listos.



Que la gente crea, porque tiene con qué creer.



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