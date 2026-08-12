Memphis Depay arremetió contra Corinthians tras no renovar: “Forzado a la reaccionar”

El neerlandés pasó los últimos dos años en el Timao, elenco en el que obtuvo tres títulos a nivel doméstico.

A mediados e 2024, Corinthians rompió el mercado con la llegada de Memphis Depay. El neerlandés decidió llegar al fútbol sudamericano luego de una trayectoria en Europa, que incluyó clubes de la talla de Barcelona, Manchester United y Atlético de Madrid.

En los medios de comunicación siempre se focalizó en el dinero que el Timao desembolsaba mucho dinero en el contrato del Neerlandés. Si bien estaba todo dado para le renovación de su contrato, el conjunto paulista informó que no será así y el atacante apuntó contra el club.

Depay apuntó contra Conrinthians

Depay compartió en sus redes sociales oficiales: “Muy decepcionado de leer que Corinthians decidió no honrar nuestro acuerdo en vigor para extender mi contrato por 2 años más. Esta renovación fue explícitamente acordada por el presidente, así como por los departamentos deportivo, legal y financiero.

“Sin embargo, algunas personas decidieron incumplir este compromiso… No quería esta situación y siempre respeté al club a lo largo del proceso, pero ahora me veo forzado a reaccionar con fuerza para preservar mis intereses. En los próximos días hablaré públicamente, pero pueden estar seguros de que no dejaré este comportamiento inaceptable sin sanción”, completó Memphis.

El anuncio de Corinthians que enojó a Depay

A través de sus redes sociales, el elenco paulista compartió en sus redes sociales: “El Sport Club Corinthians Paulista ha decidido no renovar el contrato del atleta Memphis Depay. Esta decisión fue tomada única y exclusivamente en consideración a la salud financiera de nuestra institución, que demanda un riguroso equilibrio y responsabilidad en la gestión de los recursos disponibles.

Publicidad

Nos gustaría expresar nuestro profundo agradecimiento al jugador Memphis Depay y a toda su equipo, que desde el inicio de las negociaciones buscaron el mejor acuerdo posible. Al atleta, en especial, el Club es eternamente agradecido por la dedicación y los resultados alcanzados a lo largo de su trayectoria con nosotros, que incluyen 79 partidos disputados, 20 goles marcados y, sobre todo, la conquista de tres títulos importantes: el Paulistão y la Copa do Brasil, en 2025; y la Supercopa Rei, en 2026.

Memphis Depay. (Foto: Getty).

Estas conquistas ciertamente permanecen como parte fundamental de la historia del Corinthians. Entendemos que el proceso se extendió más allá del plazo tradicional, pero esto se debe, principalmente, al hecho de que estamos tratando con un atleta diferenciado. La Directiva reconoce y valora aún los esfuerzos incansables de todos los departamentos de la institución que trabajaron para viabilizar la permanencia del atleta.

Publicidad

Sin embargo, tras un análisis cuidadoso, prevalecieron motivos exclusivamente financieros y el compromiso con la responsabilidad de la gestión del Club. Ante las obligaciones financieras actuales y futuras del Corinthians, quedó claro que asumir un nuevo compromiso de esa magnitud no sería compatible, en este momento, con el equilibrio financiero que necesitamos preservar para garantizar la sostenibilidad de la institución.

Reconocemos que esta fue una decisión difícil, pero, sin dudas, necesaria para el futuro del Sport Club Corinthians Paulista. Para aclarar eventuales dudas y discutir este asunto de manera más detallada, el Club organizará una conferencia de prensa, en los próximos días, en la que el presidente Osmar Stabile estará a disposición para brindar todos los esclarecimientos necesarios. Agradecemos la comprensión de todos y continuaremos trabajando para que el Corinthians siga fuerte, sólido y vencedor”.

Nota oficial



O Sport Club Corinthians Paulista decidiu não renovar o contrato do atleta Memphis Depay. Esta decisão foi tomada única e exclusivamente em consideração à saúde financeira da nossa instituição, que demanda um rigoroso equilíbrio e responsabilidade na gestão dos… pic.twitter.com/6HWAU6UJut — Corinthians (@Corinthians) August 11, 2026

Publicidad

DATOS CLAVE