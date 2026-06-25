Por qué no juega Memphis Depay en Países Bajos vs. Túnez por el Mundial 2026

Los europeos se miden ante los africanos por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo.

Este jueves 25 de junio en el segundo turno, Países Bajos y Túnez se enfrentan por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026 que se desarrolla entre los tres países de Norteamérica en conjunto, en un duelo clave. Lo curioso es que para este compromiso estelar, Memphis Depay no es parte del equipo titular que salta al campo de juego.

Cabe recordar que en el empate 2-2 contra Japón, el crack disputó solo 20 minutos cuando ingresó en lugar de Donyell Malen por decisión del cuerpo técnico europeo. Apenas unos días más tarde, Ronald Koeman volvió a enviarlo al banco de suplentes en la goleada por 5-1 ante Suecia, en la que apenas jugó 18 minutos cuando entró por Brobbey en el complemento.

Memphis Depay, figura de Países Bajos. (Getty Images)

Lo cierto es que Memphis no juega por decisión táctica. Para este duelo entre Países Bajos y Túnez por la tercera fecha del Mundial, el entrenador optó por otros futbolistas en la zona ofensiva y es por eso que el delantero ocupa un lugar en el banco de suplentes. Desde allí, intenta tener un buen rendimiento individual en los pocos minutos de juego que suele tener.

La formación de Países Bajos ante Túnez por el Mundial 2026