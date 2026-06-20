Por qué no juega Memphis Depay en Países Bajos vs. Suecia por el Mundial 2026

El crack de Corinthians viene de jugar 20 minutos ante Japón y ahora Ronald Koeman no lo eligió como titular.

Este sábado 20 de junio en el primer turno, Países Bajos y Suecia se enfrentan por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026 que se desarrolla entre los tres países de Norteamérica en conjunto. Lo curioso es que para este compromiso estelar, Memphis Depay no es parte del equipo titular que salta al campo de juego.

Cabe recordar que los neerlandeses tuvieron un arranque irregular: empataron 2-2 contra Japón. Pese a estar en ventaja en dos ocasiones, no supieron cuidar el resultado y apenas sumaron una igualdad en el debut mundialista. En dicho partido, el crack disputó solo 20 minutos cuando ingresó en lugar de Donyell Malen por decisión del cuerpo técnico europeo.

Memphis Depay, delantero de la Selección de Países Bajos. (Getty Images)

Lo cierto es que Memphis no juega por decisión táctica. Para este duelo entre Países Bajos y Suecia por la segunda fecha del Mundial, Ronald Koeman optó por otros futbolistas en la zona ofensiva y es por eso que el delantero ocupa un lugar en el banco de suplentes. Desde allí, intenta tener un buen rendimiento individual en los pocos minutos de juego que suele tener.

Memphis Depay, delantero de la Selección de Países Bajos. (Getty Images)

Las formaciones de Países Bajos y Suecia

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Qué canal pasa Países Bajos vs. Suecia

El compromiso entre Países Bajos y Suecia, correspondiente a la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026, puede visualizarse a través de las pantallas de DSports -cuyos canales también están disponibles en Flow y dentro de las plataformas de Paramount+-. Además, también transmiten TyC Sports y la plataforma digital TyC Sports Play.

A qué hora se juega Países Bajos vs. Suecia

Los combinados nacionales de Países Bajos y Suecia se encuentran frente a frente en el tercer turno de la jornada, es decir este sábado a las 14 horas de la República Argentina, en el NRG Stadium, ubicado en la reconocida ciudad de Houston, dentro del Estado de Texas.