Ramón Díaz, firme candidato a asumir en Corinthians

Mientras Fernando Diniz atraviesa un pésimo presente en el Timao, el Pelado asoma como un posible sucesor en lo que sería su segundo ciclo en el club.

Corinthians atraviesa un presente complicado. En el Brasileirao se encuentra en la posición número 14, a tres puntos del descenso y sin un lugar en la zona de copas. Por otro lado, en la Copa Libertadores quedó eliminado ante Estudiantes de La Plata en condición de local, por lo que Fernando Diniz está en la cuerda floja.

Uno de los nombres que aparece con más fuerza para reemplazar al ex entrenador de la Selección de Brasil es el de Ramón Díaz, quien ya tuvo un ciclo en el club paulista allá por los años 2024 y 2025. El Pelado está en carpeta ante una inminente salida de Diniz y allí iría con Emiliano Díaz, Osmar Ferreyra y todo su cuerpo técnico.

El paso de Ramón Díaz por Corinthians

El Pelado había dejado en claro que estaba para cosas importantes en el fútbol de Brasil tras su ciclo en Vasco da Gama. Para 2024, Corinthians estaba en los puestos de abajo de la tabla y la dirigencia decidió ir a la carga por el ex entrenador de River.

Ramón Díaz asumió en Corinthians, salvó al equipo del descenso y dejó un muy buen recuerdo en su paso por el club, que fue entre 2024 y 2025. Los números indican que dirigió al Timao en 60 oportunidades con 31 victorias, 16 empates y 13 caídas, teniendo un porcentaje de puntos superior al 60%.

Ramón Díaz en Corinthians. (Foto: Getty).

La trayectoria de Ramón Díaz como DT

River Plate — Argentina

— Argentina Oxford United — Inglaterra

— Inglaterra San Lorenzo — Argentina

— Argentina Club América — México

— México Independiente — Argentina

— Argentina Selección de fútbol de Paraguay — Paraguay

— Paraguay Al-Hilal — Arabia Saudita

— Arabia Saudita Al-Ittihad — Arabia Saudita

— Arabia Saudita Pyramids FC — Egipto

— Egipto Club Libertad — Paraguay

— Paraguay Botafogo — Brasil

— Brasil Al-Nasr — Emiratos Árabes Unidos

— Emiratos Árabes Unidos Vasco da Gama — Brasil

— Brasil Corinthians — Brasil

— Brasil Club Olimpia — Paraguay

— Paraguay Internacional — Brasil

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