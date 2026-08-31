El retiro de Messi de la Selección Argentina deja tres interrogantes: qué hará Scaloni, quién heredará la 10 y quién será el capitán

Y ahora, ¿cómo sigue esto? Lionel Messi anunció su retirada de la Selección Argentina y hay que hablar acerca de cómo continúa la historia de La Albiceleste, el futuro de Lionel Scaloni, el futuro de la fecha FIFA, los reemplazantes para la 10 y la capitanía, si es que alguien puede hacerse cargo de semejante legado.

Lo cierto es que nadie estaba listo para esto. Nadie estaba preparado para semejante despedida. Ya todos los compañeros se pronunciaron, ya todas las personas importantes de su vida se han expedido acerca de una despedida dolorosísima de la Selección Argentina. Continuará su carrera en Inter Miami, pero dudo que Leo siga jugando mucho tiempo más a nivel de clubes tras la despedida del combinado nacional. Porque él mismo lo dijo, al perder a su padre, ya la motivación no es la misma y despedirse de la Selección es el primer paso para despedirse del fútbol.

Es dolorosísimo esto, realmente nos acompañó toda nuestra vida y a sus 39 años decide dar un paso al costado para que vengan nuevas generaciones a utilizar la 10, a ser capitanes, a ser referentes de una Selección que él llevó a la grandeza.

Veremos qué pasa con la continuidad de Scaloni. De momento no hay novedades concretas más que sus propias declaraciones. El sentirse vacío, el no saber si puede o debe continuar. Veremos si el estratega quiere continuar y formar esta Selección Argentina que tiene un gran futuro de cara al Mundial 2030. Esto lo sabremos más temprano que tarde, porque más allá de la triple fecha FIFA que se acerca, en donde Argentina puede jugar hasta cuatro partidos, también está la posibilidad de que se haga una despedida del propio Messi frente a su gente. Creo que la decisión de Scaloni se puede llegar a estirar hasta fin de año.

Lo que sí podemos empezar a imaginar es quién va a vestir la número 10. Jugadores del medio hacia adelante como Alexis Mac Allister, Enzo Fernández o Julián Álvarez podrían ser quienes ocupen esa posición. Hay varios que ya saben lo que es vestir la número 10 en sus clubes. Tenés el caso, por ejemplo, de Lautaro Martínez, que es el capitán del Inter de Milán.

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Pero también podría aparecer un nombre como el de Paulo Dybala, que estuvo relegado mucho tiempo a partir de compartir funciones futbolísticas y no tener demasiado físico para poder sostenerse en el tiempo en la Selección. Ahora podría erigirse como ese jugador que, al menos en este tramo, haga la transición de ‘tenemos a Messi’ a ‘no tenemos a Leo’ un poco menos pesada. Dybala podría, de alguna manera, chupar esa presión y evitar que los más chicos tengan que, que vivirla.

Por otro lado tenés la capitanía. A día de hoy, quien ejercería de capitán no sería otro que Cristian Romero. Es alguien que ya lo hizo en Tottenham y eventualmente en la Selección Argentina. No sería una función del todo nueva para él. De hecho, hubo varios capitanes en la ausencia de Leo; lo que pasa es que uno fue Ángel Di María y hoy ya no está presente. Pero Cuti Romero reúne todos los requisitos para poder ser aquel que reemplace a Leo en esa función.