El debate por la mítica 10 de la Selección post Messi: Enzo Fernández debe ser el heredero

El histórico dorsal busca nuevo dueño y las aguas se dividen. Elijo a un campeón del mundo que ya demostró que no le pesa la camiseta.

El debate que se viene en la Selección Argentina es inevitable: ¿quién debe usar la mítica camiseta número 10? Yo lo tengo clarísimo, y mi gran elegido es Enzo Fernández.

Creo que el mediocampista del Chelsea tiene la calidad y el juego necesarios. Puede jugar tranquilamente de enganche, suelto, y ya demostró de lo que es capaz. Para sostener mi postura me baso en dos partidos clave: lo que hizo contra Brasil en las Eliminatorias en el Monumental, donde la rompió toda, pero sobre todo por su actuación consagratoria contra Inglaterra.

La noche que Enzo se recibió de líder

Ese día contra los ingleses sentí que Enzo se consagró definitivamente. Se puso el equipo al hombro y, para mí, fue la gran figura de la cancha.

Clavó un golazo espectacular para empatar el partido ya cerca del final. Tuvo un festejo eufórico y con mucha personalidad, demostrando carácter aún jugando en territorio inglés. Dejó en claro que tiene el potencial, el liderazgo, el talento y ese carisma que es fundamental para adueñarse de este número.

¿La política de Passarella o la del Coco Basile?

En este tipo de decisiones hay dos corrientes históricas muy marcadas en la Selección. Por un lado, se puede usar la táctica de Daniel Passarella, que en su momento le dio la 10 de Diego Maradona a un pibe como Marcelo Gallardo que recién empezaba, lo que hoy equivaldría a dársela a un pibe como Aranda.

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Por el otro, está la política del Coco Basile, que prefirió dársela a un hombre hecho y derecho, de mil batallas, como el Cholo Simeone. Yo me quedo toda la vida con la postura de Basile: hay que darle la camiseta a un campeón del mundo como Enzo.

Los otros pesos pesados

Es cierto que hay otros nombres fuertes en la mesa. Podría ser Alexis Mac Allister, Julián Álvarez o Lautaro Martínez. Son tipos que también tienen la espalda lo suficientemente ancha como para bancarse esa camiseta histórica de su compañero y amigo.

Pero, más allá de las variantes, mi candidato indiscutido es Enzo Fernández.