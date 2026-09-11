El piloto argentino quedó dos posiciones por debajo de su compañero de equipo en una primera sesión que no registró accidentes.

El Gran Premio de España 2026 ya está en marcha. A menos de una semana del memorable triunfo de Kimi Antonelli en Monza, los pilotos de la Fórmula 1 salieron nuevamente a la pista este viernes en lo que significó el estreno oficial del circuito de Madring en la Máxima.

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Los accidentes que se produjeron en la previa (tanto en F2 como en F3) invitaban a pensar que la Práctica Libre 1 de la F1 también tendría incidencias de ese tipo. Sin embargo, los 22 pilotos terminaron la FP1 sin daños, pero también con mucho margen de mejora.

Franco Colapinto y Pierre Gasly venían de sumar puntos en Italia, pero los pilotos del equipo Alpine comenzaron el GP de España por debajo de la línea del Top 10: finalizaron 14° y 12°, respectivamente, en la primera sesión de libres.

Franco Colapinto se estrenó en el circuito de Madring (Getty Images)

Resultado de la Práctica Libre 1 del GP de España 2026

George Russell (Mercedes) Kimi Antonelli (Mercedes) Charles Leclerc (Ferrari) Lewis Hamilton (Ferrari) Max Verstappen (Red Bull) Lando Norris (McLaren) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Oscar Piastri (McLaren) Nico Hülkenberg (Audi) Liam Lawson (Red Bull) Gabriel Bortoleto (Audi) Pierre Gasly (Alpine) Esteban Ocon (Haas) Franco Colapinto (Alpine) Fernando Alonso (Aston Martin) Oliver Bearman (Haas) Carlos Sainz (Williams) Yuki Tsunoda (Racing Bulls) Lance Stroll (Aston Martin) Alex Albon (Williams) Checo Perez (Cadillac) Valtteri Bottas (Cadillac)

Cronograma completo del GP de España

Viernes 11 de septiembre

Práctica 1: 8:30 horas | DISPUTADO

Práctica 2: 12:00 horas

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Sábado 12 de septiembre

Práctica 3: 7:30 horas

Clasificación: 11 horas

Domingo 13 de septiembre

Carrera: 10 horas

*Horarios de la República Argentina