El Gran Premio de España 2026 ya está en marcha. A menos de una semana del memorable triunfo de Kimi Antonelli en Monza, los pilotos de la Fórmula 1 salieron nuevamente a la pista este viernes en lo que significó el estreno oficial del circuito de Madring en la Máxima.
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Los accidentes que se produjeron en la previa (tanto en F2 como en F3) invitaban a pensar que la Práctica Libre 1 de la F1 también tendría incidencias de ese tipo. Sin embargo, los 22 pilotos terminaron la FP1 sin daños, pero también con mucho margen de mejora.
Franco Colapinto y Pierre Gasly venían de sumar puntos en Italia, pero los pilotos del equipo Alpine comenzaron el GP de España por debajo de la línea del Top 10: finalizaron 14° y 12°, respectivamente, en la primera sesión de libres.
Franco Colapinto se estrenó en el circuito de Madring (Getty Images)
Resultado de la Práctica Libre 1 del GP de España 2026
- George Russell (Mercedes)
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- Max Verstappen (Red Bull)
- Lando Norris (McLaren)
- Arvid Lindblad (Racing Bulls)
- Oscar Piastri (McLaren)
- Nico Hülkenberg (Audi)
- Liam Lawson (Red Bull)
- Gabriel Bortoleto (Audi)
- Pierre Gasly (Alpine)
- Esteban Ocon (Haas)
- Franco Colapinto (Alpine)
- Fernando Alonso (Aston Martin)
- Oliver Bearman (Haas)
- Carlos Sainz (Williams)
- Yuki Tsunoda (Racing Bulls)
- Lance Stroll (Aston Martin)
- Alex Albon (Williams)
- Checo Perez (Cadillac)
- Valtteri Bottas (Cadillac)
Cronograma completo del GP de España
Viernes 11 de septiembre
- Práctica 1: 8:30 horas | DISPUTADO
- Práctica 2: 12:00 horas
Sábado 12 de septiembre
- Práctica 3: 7:30 horas
- Clasificación: 11 horas
Domingo 13 de septiembre
- Carrera: 10 horas
*Horarios de la República Argentina