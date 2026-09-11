Fuego y bandera roja en Madring: grave accidente en la previa de la FP1 de la Fórmula 1

El tailandés Tasanapol Inthraphuvasak sufrió un grave accidente en la curva 19 del circuito madrileño, el cual ya se ganó la fama de ser uno de los más pelogrosos.

Madring debuta en la Fórmula 1. El Gran Premio de España se llevará en la capital de dicho país entre el 11 y el 13 de septiembre. Se trata de un circuito que promete ser de los más peligrosos de la temporada y este viernes, en una de las pruebas de la Fórmula 2 ya se produjo el primer accidente de gravedad, aunque afortunadamente sin consecuencias para el piloto.

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Este viernes por la mañana se llevó a cabo una de las pruebas de la Fórmula 2 y el tailandés Tasanapol Inthraphuvasak que corre para ART sufrió un grave accidente durante la primera práctica. En la curva 19, el joven piloto se pasa y golpea de costado contra el muro de contención.

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💥Tasanapol Inthraphuvasak se va al muro en los Libres de F2



Empezamos bien…#SpanishGP 🇪🇸pic.twitter.com/G4DzWI1Dzj — Nachez (@Nachez98) September 11, 2026

Inmediatamente el monoplaza se prende fuego. El piloto de 20 años salió ileso del accidente mientras las banderas rojas flameaban a lo largo de todo el circuito. La realidad es que puede ser la antesala de lo que suceda en la Fórmula 1, a partir de este viernes que son las primeras prácticas libres se podrá ver cuál será la tónica de la carrera del próximo domingo.

Por qué el circuito del GP de España se llama “Madring”

La propia web del circuito lo expresa en un dinámico comunicado: “Madrid es la primera gran capital europea que acogerá un Gran Premio de F1, de ahí que el nombre del circuito gire en torno al de Madrid, en combinación con la palabra “ring”, que es la denominación que reciben muchos circuitos en el mundo de la F1.

Se consigue así un nombre moderno y actual alineado con el nuevo concepto de circuito espectáculo, al estilo de Abu Dhabi, Miami y Las Vegas, donde el evento en sí traspasa los límites de la pista e impregna la ciudad. MADRING es un nombre corto y directo, fácil de recordar y que no necesita traducción”.

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El circuito cuenta con 5.4km de trazado, con una vuelta promedio de 1:34’00”, donde se superarán velocidades de 300km/h pese a las 22 vueltas que tiene en total.

GP de España: horarios y dónde ver la carrera que se corre en Madring

Viernes 11 de septiembre

Práctica Libre 1: 08:30

Práctica Libre 2: 12:00

Sábado 12 de septiembre

Práctica Libre 3: 07:30

Clasificación: 11:00

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Domingo 13 de septiembre

Carrera: 10:00

Horarios correspondientes a la República Argentina.

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