Pierre Gasly anticipa varios accidentes en el GP de Madrid: “Habrá banderas rojas”

El piloto de Alpine reveló que chocó contra todos los muros en el simulador y reveló la gran confusión del equipo tras lo sucedido en Monza.

La Fórmula 1 vive momentos de altas expectativas por el Gran Premio de España. El nuevo circuito de Madring será desafiante para los pilotos y Pierre Gasly, poleman en Monza, anticipó que habrá varios accidentes durante la carrera del próximo domingo.

“Es como Mónaco. Si cometés un pequeño error, las consecuencias pueden ser grandes“, aseguró el compañero de Franco Colapinto en Alpine, que agregó: “Creo que en el simulador choqué todos los muros. Pongo todo mi dinero en que habrá banderas rojas“.

El circuito urbano de la capital española cuenta con un trazado muy particular y Gasly no fue el único piloto en hablar sobre sus dificultades. Las curvas cerradas y los muros estrechos de deja muy poco margen de error a todos los corredores que protagonizarán la carrera de este fin de semana.

Por otra parte, Pierre reconoció que hay mucha confusión luego de la inesperada pole de su A526 en el GP de Italia: “Creo que en este momento todavía estamos un poco confundidos o no tenemos todas las respuestas sobre por qué sucede esto“

“Me gustaría creer que otros circuitos, como potencialmente Bakú, que tiene muchas más curvas de baja velocidad, podrían adaptarse mejor. Quizás Las Vegas o Malasia también deberían adaptarse un poco más a este paquete que un circuito como Madrid, por ejemplo“, expresó.

Colapinto también habló de Madring

“Monza se adaptó muy bien a nuestro auto y a los lugares donde éramos fuertes, especialmente en las rectas, pero también en las curvas de baja velocidad, donde éramos bastante buenos. Después, creo que la actualización nos aportó muchísimo”, valoró Franco Colapinto hablando ante los medios.

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Consultado sobre si Madrid será una parada más brava que la del último fin de semana, declaró: “Espero que no, pero creo que va a ser un poco más difícil”.

Los horarios del Gran Premio de Madrid

*Horarios de Argentina

VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE

Práctica libre 1: 8.30hs

Práctica libre 2: 12hs

SÁBADO 12 DE SEPTIEMBRE

Práctica libre 3: 7.30hs

Clasificación: 11hs

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DOMINGO 13 DE SEPTIEMBRE