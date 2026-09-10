Rotación masiva: la posible formación de Boca ante Central Córdoba por el Torneo Clausura 2026

El Xeneize recibe al Ferroviario por la novena fecha, en la previa de la revancha contra Sao Paulo por la Copa Sudamericana.

Este viernes por la noche, Boca recibe a Central Córdoba por la novena jornada del Torneo Clausura 2026. Este partido que se lleva a cabo en La Bombonera es fundamental para la tabla de posiciones de cara a la recta final, por lo que necesita un triunfo. En ese sentido, Rodolfo Arruabarrena diagrama la formación inicial que estará desde el arranque.

Los futbolistas de Boca tras vencer a Vélez por Copa Argentina 2026. (@BocaJrsOficial)

Cabe recordar que el Xeneize viene de vencer 1-0 a Sao Paulo por el duelo de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, que fue clave para marcar una mínima ventaja en la serie. Vale resaltar que el próximo martes va a Brasil a definir el clasificado a la siguiente instancia y es por eso que se esperan muchos cambios en el equipo titular.

Lo cierto es que Arruabarrena prepara una rotación masiva. Con el claro objetivo de administrar las cargas de cara al compromiso contra el elenco brasileño, el entrenador no quiere perder titulares habituales. Por ese motivo, Leandro Paredes será preservado y tendrá descanso para poder llegar en óptimas condiciones físicas al Morumbí.

Leandro Paredes, capitán de Boca. (Getty Images)

Un detalle a destacar es que Álvaro Montero no atajará debido a que viajó a Colombia por el fallecimiento de su abuela, por lo que estará Leandro Brey en el arco. Al igual que el capitán del plantel, Miguel Merentiel, Santiago Ascacibar y Lautaro Blanco también podrán descansar con vistas hacia el cotejo estelar que es frente a Sao Paulo en territorio brasileño.

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Un dato importante a tener en cuenta es que Camilo Rey Domenech sufrió una lesión muscular. El mediocampista central se suma a la enfermería luego de confirmarse que padece una distensión de grado II en el aductor. A raíz de esta cuestión, el surgido de las divisiones inferiores del Xeneize tendrá para dos semanas de recuperación.

Camilo Rey Domenech, futbolista de Boca. (Getty Images)

De esta manera y salvo alguna emergencia que lo obligue a cambiar la estrategia, los titulares de Arruabarrena para Boca vs. Central Córdoba, serían: Leandro Brey; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Marcos Pellegrino, Matías Satas; Williams Alarcón, Tomás Belmonte, Carlos Palacios; Sebastián Villa, Enner Valencia, Ángel Romero o Alan Velasco.