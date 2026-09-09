Se lesionó en diciembre, pasó por el quirófano en febrero y ya volvió a participar de los entrenamientos con sus compañeros.

Boca Juniors se mantiene en la pelea de las tres competencias de este segundo semestre, por lo que Rodolfo Arruabarrena maneja las cargas de sus jugadores para no afrontar contratiempos en la intensa seguidilla de partidos. La buena noticia para el Vasco es está cerca de volver a contar con una pieza clave para lo que viene.

Se trata de Rodrigo Battaglia, que aún no sumó minutos en lo que va del 2026 tras haber pasado por el quirófano. El mediocampista, que también ejerce como defensor central, fue operado en febrero por una tendinopatía insercional crónica del tendón de Aquiles derecho.

Según la información de Augusto César, Battaglia se sumó este miércoles a los entrenamientos con el grupo. Participó de un reducido liviano junto a sus compañeros y, de a poco, irá aumentando las cargas para acercarse a su vuelta a las canchas.

Para el duelo de este viernes, ante Central Córdoba de Santiago del Estero en La Bombonera, Boca rotará pensando en la vuelta ante Sao Paulo, pero Battaglia todavía no jugará. Esto significa que ganará confianza y ritmo en los próximos días de cara a lo que viene.

Los números de Rodrigo Battaglia en Boca

Desde su llegada al Xeneize, el volante disputó un total de 35 partidos, en los que convirtió cinco goles y no aportó asistencias. Además, recibió siete tarjetas amarillas y no fue expulsado en 2705 minutos en cancha.

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