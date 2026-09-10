Franco Colapinto palpitó su debut en Madring: “Se siente como casa”

Franco Colapinto fue uno de los tres pilotos seleccionados para brindar declaraciones a la Fórmula 1 en el Media Day del Gran Premio de España 2026. El circuito de Madring hace su estreno en la Máxima y el argentino palpitó que vivirá un fin de semana especial en la capital española.

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“Es lo más parecido a una carrera en casa que vas a tener esta temporada”, aseguró el periodista Tom Clarkson en diálogo con Franco. Acto seguido, Colapinto hizo un nuevo guiño sobre el posible regreso de la F1 a Argentina: “Sí, solo por esta temporada, espero“.

Franco Colapinto en su llegada al GP de Madrid (Getty Images)

“Estoy muy emocionado de estar de vuelta acá en España, en Madrid, la segunda carrera del año en España, lo cual es muy emocionante. Madrid se siente como lo más cercano a casa, especialmente por todas mis experiencias anteriores y por cómo empecé en Europa y cómo empecé en Fórmula. Empecé acá en Madrid”, completó el piloto argentino de Alpine.

“Correr acá en Fórmula 1 es un sueño hecho realidad. Creo que también es muy bueno para el deporte, tener a otra gran ciudad como Madrid de vuelta en el calendario. Con muchas ganas de que llegue mañana y el fin de semana”, finalizó Franco.

Cabe recordar que Colapinto viene de finalizar noveno en un GP de Italia cargado de emociones: llegó a estar tercero, cayó hasta el puesto 16 tras un despiste, remontó hasta los puntos y rompió en llanto en rueda de prensa. Ahora, Franco intentará volver a obtener unidades.

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¿Cuándo fue la última vez que la Fórmula 1 se corrió en Madrid?

El antecedente más reciente de Madrid en el calendario de la Fórmula 1 data del 21 de junio de 1981, en el Circuito del Jarama. Gilles Villeneuve fue el ganador con la escudería Ferrari y el argentino Carlos Reutemann terminó en la cuarta posición.

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