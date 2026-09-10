River hoy: la situación de Viña, la posible formación ante Atlético Tucumán y más

River sigue con los entrenamientos de cara al partido contra Atlético Tucumán por el Torneo Clausura. Para el mismo, Leonardo Ponzio piensa en repetir el mismo XI que venció a Independiente Rivadavia. Además, se define el futuro de Matías Viña, relegado en Cantilo.

Flamengo define el futuro de Matías Viña

Con la inminente salida de Fabricio Bustos, quien está cerca de rescindir su contrato con River, Matías Viña quedará como el único futbolista marginado del plantel que quedará entrenando en soledad en el Predio de Cantilo, a la espera de definir cómo seguirá su carrera.

En este sentido, Flamengo deberá ser el responsable de conseguir un nuevo club para el lateral que fue mundialista con la Selección de Uruguay, ya que es la institución dueña de su pase, teniendo en cuenta que en el Millonario está a préstamo y no hará uso de la opción de compra.

Ponzio piensa en repetir el equipo de River

Luego de la victoria ante Independiente Rivadavia de Mendoza por 3 a 1, River dio vuelta la página y ya se prepara para enfrentar a Atlético Tucumán en el Monumental José Fierro, en donde podrá contar con la presencia de más de dos mil hinchas en una de sus populares.

Para este encuentro, el entrenador del Millonario, Leonardo Ponzio, piensa en repetir el mismo equipo que usó en sus dos presentaciones anteriores, en las que cosechó dos victorias que lo acercan a los puestos altos de la tabla anual y del Grupo B.

Aníbal Moreno continúa lesionado

Leonarodo Ponzio sigue a la espera de Aníbal Moreno, quien aún no se recuperó de una molestia lumbar que lo tiene a maltraer desde la previa del encuentro contra Banfield, en el que quedó marginado del banco de suplentes a pesar de formar parte de la lista de convocados.

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Según lo informado por el periodista Gustavo Yarroch, el ex volante central de Palmeiras volvió a entrenar diferenciado de plantel a causa de la discopatía lumbar que sufre, por lo que tiene pocas chances de formar parte de la nómina que viaje el próximo viernes rumbo a Tucumán.

La mala noticia que recibió Kendry Páez en Chelsea

El pasado 29 de agosto, se confirmó la salida de Kendry Páez de River luego de un paso fugaz por la institución de Núñez. El prometedor ecuatoriano llegó a principios de 2026 para convertirse en el refuerzo sorpresa de Marcelo Gallardo y ser la carta ofensiva del equipo millonario.

Lo cierto es que el surgido en Independiente del Valle volvió a Chelsea tras no ser tenido en cuenta en River, pero su futuro no parece tener un panorama muy alentador. Con casi todos los mercados cerrados, Páez no tiene claro su próximo destino y corren serias chances de quedarse en el cuadro londinense. Aunque claro, sin tener oportunidades en el primer equipo.