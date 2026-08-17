Rodrigo De Paul fue criticado por chapear la estrella de Inter Miami a un árbitro: “Lamentablemente gagá”

El volante argentino se cruzó con Drew Fischer y en las redes sociales se viralizaron las críticas.

En la dura derrota de Inter Miami ante Nashville por 4 a 1 por la MLS, ocurrió una situación particular en la que Rodrigo De Paul tuvo un cruce con el árbitro del encuentro, Drew Fischer, debido a que no estaba de acuerdo con algunas de sus decisiones.

En medio de este encontronazo, el argentino le dijo al colegiado canadiense “¿Te digo lo que hice yo?, esto por ejemplo. ¿Vos tenés esto? ¿No lo tenés?” mientras se mostraba la estrella que tiene el escudo de las Garzas, en referencia al título de la MLS obtenido en la temporada pasada.

Luego de este cruce del volante con el árbitro, en las redes sociales se viralizaron críticas para con el ex Atlético de Madrid, debido a que a los usuarios no les gustó la actitud de chapear la estrella contra Fischer, ya que este no es jugador ni compite por lo mismo que él.

“¿TE DIGO LO QUE YO YA HICE? ESTO POR EJEMPLO. ¿VOS TENÉS ESTO?”.



Rodrigo De Paul, mostrándole la estrella del escudo del Inter Miami AL ÁRBITRO, ayer vs Nashville. 🤬🇦🇷 pic.twitter.com/3UiRQASXmY — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) August 16, 2026

“Cómo le vas a mostrar una estrella en el Inter Miami al árbitro”, “Terrible fantasma”, “Tápenlo con diario”, “Lamentablemente gagá”, “Cómo le va a mostrar la estrella al árbitro”, “De Paul descendió a la locura”, “Un futuro Oscar Ruggeri”, fueron algunas de las críticas al argentino.

El próximo partido de Inter Miami

El equipo comandado por Guillermo Hoyos volverá a la acción el próximo miércoles 19 de agosto, cuando a partir de las 20.30 visite a Philadelphia Union en el Subaru Park por la fecha 20 de la MLS.

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