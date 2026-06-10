¿A qué hora es la inauguración del Mundial 2026 en Argentina? Horario y dónde ver en VIVO

Todos los detalles para seguir bien de cerca la ceremonia de apertura de la Copa del Mundo. Hora, lugar y cómo ver por TV.

Se acabó la espera. Empieza a rodar la pelota en el evento futbolístico más importante de todos. Comienza el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México y todos los seleccionados participantes ponen en marcha su ilusión de poder llegar lo más lejos posible en el certamen y de tocar el cielo con las manos levantando el trofeo más hermoso.

En medio de ese panorama, este jueves 11 de junio no solamente tendrán lugar los dos primeros partidos, sino también, en primera instancia, la ceremonia de apertura del Mundial 2026. Un momento plagado de emociones que se traduce en la antesala de lo que serán los 104 partidos del torneo. A continuación, todos los detalles.

El Mundial 2026 se puede ver a través de la pantalla de Disney+

¿Cuándo y a qué hora empieza la inauguración del Mundial 2026 en Argentina?

La ceremonia de apertura del Mundial 2026 se llevará a cabo este jueves 11 de junio desde las 14:30 horas de la República Argentina. Podrá verse a través de la pantalla de DSports —cuyos canales también están disponibles en Flow y dentro de la plataforma Paramount+—, mediante el streaming de Disney+ y por TyC Sports y Telefé.

Horario del partido inaugural del Mundial 2026 y dónde ver en vivo

El partido inaugural del Mundial 2026 de la FIFA, entre México y Sudáfrica, tendrá su puntapié inicial a las 16:00 horas de la República Argentina. Se disputará en el mítico Estadio Azteca de la capital de dicho país norteamericano y podrá visualizarse a través de Disney+, DSports, Flow, Paramount+, Telefé y TyC Sports en Argentina.

¿Dónde será la inauguración del Mundial y qué artistas van a cantar?

La ceremonia de inauguración del Mundial 2026 se desarrollará en el Estadio Azteca de Ciudad de México. La misma contará con la presencia de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y la lista de artistas invitados incluye a Shakira, Burna Boy, Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvín, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla.

Shakira se prepara para la ceremonia de apertura del Mundial. (Foto: Getty)

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Las otras dos ceremonias de apertura del Mundial

Cabe destacar que, posteriormente, habrá otras dos ceremonias de inauguración del Mundial 2026, debido a que son tres los países organizadores. La segunda se llevará a cabo el viernes 12 de junio en el Estadio Toronto de Canadá (comenzará a las 14:30 horas de Argentina) y la tercera y última el mismo viernes, en el SoFi Stadium de Los Ángeles en Estados Unidos (desde las 20:30 horas de Argentina).