Dónde ver el banderazo argentino en Nueva York EN VIVO: las mejores imágenes en la previa de la final del Mundial 2026

A 24 horas de la gran final ante España, los hinchas de la Selección Argentina presentes en Nueva York empiezan a poblar Times Square, la mítica esquina ubicada en Manhattan.

Faltan casi 24 horas para que el Mundial 2026 llegue a su fin con el gran cruce entre Argentina y España en el MetLife Stadium de East Rutherford, en las afueras de Nueva York y Nueva Jersey. Desde las 15 horas locales (16 de Argentina), la pelota rodará y 90 o 120 minutos alcanzarán para definir al campeón de esta edición de la Copa del Mundo.

Como sucedió en cada día previo a un partido de Argentina, los hinchas albicelestes que viajaron a Estados Unidos se empezaron a congregar para el clásico banderazo de aliento y de unión. Se realizó en los partidos en Kansas, en Dallas, en Atlanta, en Miami y se está realizando en Nueva York, en la mítica esquina entre la Avenida Broadway y la Séptima Avenida, donde se encuentra la plaza de Times Square.

Sí, uno de los lugares más icónicos de Nueva York se tiñe de celeste y blanco en la previa de la final del Mundial debido al banderazo convocado por los hinchas antes de enfrentar a España. Gracias a la cámara del canal de YouTube “EarthCam”, el banderazo se puede ver en vivo y en directo en todo el mundo. A continuación, dejamos la transmisión de la reunión argentina en NY.

EL BANDERAZO DE LA SELECCIÓN EN VIVO.

Cuándo y dónde se juega la final del Mundial 2026

El partido ya tiene todo confirmado: protagonistas, escenario y fecha. En el estadio ubicado en East Rutherford, en las afueras de Nueva Jersey y Nueva York, el próximo domingo desde las 15 horas locales (16 de Argentina, 21 de España). Además, el encargado de impartir justicia en el compromiso será el esloveno Slatko Vincic.

Así las cosas, la gran final del Mundial 2026 se definirá entre España y Argentina este domingo 19 de junio desde las 15:00 locales en el MetLife Stadium de East Rutherford.

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