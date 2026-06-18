Cómo clasificó la Selección de Qatar al Mundial 2026

Por segunda vez en su historia, la Selección que Qatar participa de una Copa del Mundo. La particularidad de esta edición, es que por primera vez logró la clasificación a través de las Eliminatorias de la AFC, ya que en 2022 lo jugó debido a que fue anfitrión del certamen.
A lo largo de la campaña, el elenco catarí arrancó su camino en la Segunda Fase de las Eliminatorias. En esta instancia quedó primero en el Grupo A con 16 unidades en seis presentaciones, producto de cinco victorias y un empate, logrando así pasar invicto.
En la Tercera Fase volvió a participar en el Grupo A. En esta oportunidad quedó en el cuarto puesto con 13 puntos en 10 presentaciones, por lo que quedó relegado a jugar la Cuarta Ronda y no pudo asegurar su boleto al Mundial que obtuvieron Irán y Uzbekistán.
Finalmente, en la Cuarta Fase jugó un triangular ante Omán y Emiratos Árabes Unidos. Allí cosechó 4 puntos en dos presentaciones, producto de una victoria y un empate, por lo que quedó primero así aseguró la clasificación al Mundial por segunda vez en su historia.
El plantel de Qatar para jugar el Mundial 2026
- ARQUEROS: Mahmud Abunada (Al-Arabi), Meshaal Barsham (Al-Sadd) y Salah Zakaria (Al-Duhail).
- DEFENSORES: Ayoub Al Alawi (Al-Gharafa), Boualem Khoukhi (Al-Sadd), Homam El-Amin (Al-Duhail), Lucas Mendes (Al-Wakrah), Issa Laye (Al-Arabi), Pedro Miguel (Al-Sadd), Sultan Al-Brake (Al-Duhail) y Al-Hashmi Al-Hussain (Alcorcón).
- VOLANTES: Assim Madibo (Al-Gharafa), Abdulaziz Hatem (Al-Rayyan), Hamdy Fathy (Al-Wakrah), Karim Boudiaf (Al-Duhail), Jassem Gaber (Al-Arabi) y Mohamed Naceur Al-Mannai (Al-Shamal).
- DELANTEROS: Ahmed Al Ganehi (Al-Gharafa), Ahmed Alaaeldin (Al-Gharafa), Akram Afif (Al-Sadd), Almoez Ali (Al-Duhail), Edmilson Junior (Al-Duhail), Hassan Al-Haidos (Al-Sadd), Mohammed Muntari (Al-Gharafa), Mohamed Surag (Al-Rayyan) y Yousef Abdulrazzaq (Al-Wakrah).
- DT: Julen Lopetegui.