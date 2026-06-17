Cómo ver en vivo y online Ghana vs. Panamá por el Mundial 2026: qué canal lo pasa y a qué hora empieza

Todo lo que hay que saber para no perderse ningún detalle del encuentro correspondiente a la primera fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo.

Este miércoles 17 de junio, en el BMO Field Stadium de Toronto, Canadá, Ghana y Panamá se encuentran frente a frente bajo la órbita de la primera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026. Un partido correspondiente al Grupo L, que también cuenta con las presencias de Inglaterra y Croacia, que se vieron las caras previamente.

No es un detalle menor que el combinado africano, tradicional en las ediciones más recientes de la Copa del Mundo, acumula nada más ni nada menos que seis partidos sin conocer la victoria. Su último festejo se produjo el 12 de octubre de 2025, cuando superó por 1-0 a Comoras en el marco de las Eliminatorias para el Mundial.

Por su parte, el seleccionado centroamericano llega a este debut en el certamen futbolístico más importante del planeta con dos encuentros en serie sin perder: cosechó un empate 1-1 frente a Bosnia y una victoria por 4-2 contra República Dominicana. La última caída de Panamá fue el 31 de mayo pasado, por 6-2 frente a Brasil.

Qué canal pasa Ghana vs. Panamá

El partido entre Ghana y Panamá, correspondiente a la fase de grupos del Mundial 2026, podrá visualizarse a través de las pantallas de DSports —cuyos canales también están disponibles en Flow y dentro de las plataformas de Paramount+ y Amazon Prime— TyC Sports y Claro.

A qué hora se juega Ghana vs. Panamá

Los seleccionados de Ghana y Panamá se encontrarán frente a frente este miércoles 17 de junio, desde las 20:00 horas de la República Argentina, en el BMO Field Stadium de Toronto, Canadá.

Los árbitros de Ghana vs. Panamá

Árbitro: Gleen Nyberg (Suecia)

Asistente 1: Mahbod Beigi (Suecia)

Asistente 2: Andreas Soderkvist (Suecia)

Cuarto árbitro: Khalid Alturais (Arabia Saudita)

Quinto árbitro: Mohammed Alabakry (Arabia Saudita)

VAR: Bram Van Driessche (Bégica)

AVAR: Marco Di Bello (Italia)

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El fixture del Mundial