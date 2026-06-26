¿Dónde queda Cabo Verde, país que jugará contra Argentina en 16avos del Mundial 2026?

Todos los detalles sobre la nación africana que fue rival de España, Arabia Saudita y Uruguay en fase de grupos y ahora se cruzará con Argentina.

Cabo Verde se clasificó por primera vez para una Copa del Mundo y logró avanzar de ronda, por lo que se encuentra viviendo un momento histórico. El combinado africano integró el Grupo H del Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. En el mismo, fue rival de un peso pesado y candidato al título como España, un histórico como Uruguay y Arabia Saudita.

El grupo lo sorteó sin grandes inconvenientes, sin conseguir triunfos pero tampoco derrotas. Con tres empates, logró la clasificación como segundo de la zona. Ahora, será rival de Argentina en 16avos de final.

Los Criollos no llegaron como un seleccionado que genere temor, pero efectuaron unas buenas Eliminatorias y cuentan con jugadores interesantes como Logan Costa (Villarreal), Kevin Pina (Krasnodar), Nuno da Costa (İstanbul Başakşehir) y Garry Rodrigues (Apollon Limassol), entre otros. Una plantilla humilde, pero con hambre de gloria.

¿Dónde queda Cabo Verde?

La República de Cabo Verde es un Estado soberano insular de África, situado en el océano Atlántico, más precisamente en el archipiélago volcánico macaronésico de Cabo Verde, frente a las costas de Senegal. Consta de 10 islas volcánicas con una superficie terrestre combinada de aproximadamente 4033 km²

Dichas islas se encuentran entre 600 a 850 km (320 a 460 millas náuticas) al oeste de la península de Cabo Verde, situada en el punto más occidental de África continental. No es un detalle menor que las islas de Cabo Verde forman parte de la ecorregión de la Macaronesia, junto con las Azores, las Canarias, Madeira y las Islas Salvajes.

Una postal de Cabo Verde desde el Océano Atlántico

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Datos clave de Cabo Verde

Capital: Praia.

Idiomas: portugués y criollo caboverdiano.

Gentilicio: caboverdiano.

Presidente: José Maria Neves.

Superficie: 4.033 km².

Población: 482.900 habitantes.

Moneda: escudo caboverdiano.

Los partidos de Cabo Verde en el Mundial

15/6 (13:00) – Cabo Verde 0-0 España

21/6 (19:00) – Cabo Verde 2-2 Uruguay

26/6 (21:00) – Cabo Verde 0-0 Arabia Saudita

El fixture del Mundial 2026