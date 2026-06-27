Fuerte descargo del capitán de Irán ante la FIFA y el Mundial 2026: “Es una Copa del Mundo desastrosa”

El seleccionado de oriente medio aún tiene chances de avanzar a 16avos de final, pero Mehdi Taremi cree que están luchando contra más que sus rivales.

En la madrugada del viernes, Irán empató 1 a 1 con Egipto, cerrando así su participación en la Fase de Grupos del Mundial 2026 y, potencialmente, en la competición. El seleccionado de Medio Oriente quedó tercero en el Grupo G y deberá esperar a los partidos de este sábado para conocer su suerte en la competición.

En ese contexto, y tras todo lo que les tocó vivir desde lo extrafutbolístico, su capitán Mehdi Taremi, se expresó públicamente contra la FIFA y Estados Unidos por todo lo que le tocó vivir a la delegación iraní en esta Copa del Mundo. Y fue contundente con sus palabras: “Nos quejamos de esto desde el principio. Es una Copa del Mundo desastrosa.“

Irán todavía tiene chances de entrar en 16avos de final. (Getty)

El descargo del capitán de Irán ante los medios

Nos quejamos de esto desde el principio. Es una Copa del Mundo desastrosa.

FIFA, desde un primer momento, no pudo resolver los problemas que tuvimos. Gianni Infantino vino a nuestro vestuario luego del primer partido a decirnos que era recién el comienzo, que lo resolverían.

Pero mañana termina la fase de grupos y no han resuelto nada. No tenemos ni nuestra gente de logística aquí. No está nuestra prensa, no están nuestros utileros. Nadie. Seguimos con el problema de la VISA. Tenemos que volver a Tijuana siempre.

Queremos a la gente de Tijuana, son muy buenos y humildes. Pero no es lo correcto en una competición profesional. Ahora tenemos que volver a Tijuana sin recuperarnos, sin nada. No es justo. Esa es nuestra opinión.

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Si a FIFA le parece justo, bien por ellos. Pero no a nosotros no nos parece que sea justo y nadie nos ayuda con nada.

El capitán de la Selección de Irán, Mehdi Taremi, explotó contra la FIFA y la organización de Estados Unidos.



“Esta es una Copa del Mundo desastrosa. Como jugadores profesionales no podemos jugar una competición en estas condiciones, no está bien ni es justo. Si la FIFA piensa… pic.twitter.com/mKPixKbgNe — Martín Dandach (@MartinDandach) June 27, 2026

Qué tiene que pasar para que Irán avance a 16avos

La Selección de Irán puede clasificar por primera vez en su historia a la segunda fase de una Copa del Mundo. Para que eso suceda, necesita que se de al menos una de las siguientes situaciones en los partidos de este sábado:

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RD Congo no le gana a Uzbekistán.

Austria y Argelia no empatan.

Croacia pierde con Ghana.

Con uno de estos tres resultados, Irán estará en 16avos de final como uno de los 8 mejores terceros.

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