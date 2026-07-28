La IFAB admitió que fue un error la expulsión de Embolo en el partido entre Argentina y Suiza, por los cuartos de final del Mundial

A través de una circular publicada este martes, el organismo rector de las reglas de juego reconoció que existieron casos de uso indebido del VAR.

17 días después de disputado el partido de cuartos de final del Mundial 2026 en el que la Selección Argentina se impuso 3-1 a Suiza en la prórroga, la International Football Association Board admitió que existió un error en la expulsión de Breel Embolo, quien luego de un chequeo en el VAR recibió una segunda tarjeta amarilla por simular una infracción, a los 72 minutos.

Originalmente, el árbitro Joao Pinheiro había amonestado a Leandro Paredes por creer que había cometido falta sobre el delantero suizo. La jugada fue revisada bajo el concepto de “identificación errónea” del jugador, pero al notar lo grosera de la simulación, el portugués mostró la segunda amarilla a Embolo, algo que, según explicó el organismo rector de las reglas de juego, fue equivocado.

“Una tarjeta amarilla, que no sea una segunda tarjeta amarilla, solo puede revisarse para identificar al jugador que cometió la falta; la falta en sí no puede revisarse ni modificarse”, se detalló en la circular publicada este martes, sin hacer mención a la jugada específica.

“El uso de la cláusula de identidad errónea para tratar las simulaciones durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 tuvo una buena acogida y se incluirá en la revisión detallada del protocolo del VAR anunciada en la circular n.º 32. Sin embargo, no podrá utilizarse como tal hasta que concluya dicha revisión”, se agregó en la circular.

Todo el seleccionado suizo se queja de la expulsión de Embolo.

Misma situación con Miguel Almirón

Una situación prácticamente idéntica a la que se dio entre Leandro paredes y Breel Embolo se había producido previamente en el partido de fase de grupos entre Estados Unidos y Paraguay. Tim Ream, defensor estadounidense, había sido amonestado por una infracción sobre Miguel Almirón. El VAR intervino, revisó la jugada y corrigió la identidad del infractor, lo que llevó a retirar la tarjeta a Ream y amonestar a Almirón por simulación.

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¿Qué dice el reglamento sobre la “identificación errónea”?

La regla oficial que se utilizó durante el Mundial 2026 aparece durante el segundo punto del protocolo del VAR que hizo oficial la IFAB, en el que en el apartado D se especifica: “Si el árbitro sanciona una infracción pero ha identificado claramente de forma errónea al jugador que la cometió, solo se podrá revisar la identidad del infractor”.

Y se aclara: “Las decisiones o incidentes revisables incluyen ahora dos errores poco frecuentes pero que pueden cambiar el rumbo del partido: Tarjeta roja derivada de una segunda tarjeta amarilla claramente incorrecta / Identificación errónea cuando el árbitro muestra una tarjeta amarilla o roja, pero ha sancionado claramente al jugador equivocado de cualquiera de los dos equipos por la infracción en cuestión; la infracción en sí misma no puede revisarse, salvo en el contexto de la identificación errónea”.

Data clave

La IFAB admitió un error al expulsar a Breel Embolo en el Mundial 2026.

Argentina venció 3-1 a Suiza en la prórroga de cuartos del Mundial 2026.

Miguel Almirón vivió un caso idéntico de simulación revisada mediante el VAR.