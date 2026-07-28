Joao Pinheiro habló de su discusión con Messi en el Mundial: “Lo interpretó de manera errónea”

El árbitro portugués se refirió al altercado que se dio en el partido de cuartos de final ante Suiza, en el que el capitán de la Selección Argentina le exigió respeto.

Joao Pinheiro, el árbitro encargado de impartir justicia en el partido que Argentina y Suiza disputaron por los cuartos de final del Mundial 2026, rompió el silencio sobre la discusión que mantuvo con Lionel Messi, capitán del equipo de Scaloni.

“Hablame bien, no me faltes el respeto”, se lo vio decir a La Pulga, molesto con el portugués. Pero lejos de hacer crecer la polémica con el certamen FIFA ya finalizado, el colegiado naturalizó el episodio y explicó que se trató de un intercambio habitual.

“En el fútbol se dan este tipo de conversaciones. Los capitanes suelen hablar un poco más y las nuevas reglas lo permiten. Lo que pasó con Messi me ha pasado con muchos otros jugadores. Claro que por ser Messi fue más visible, pero es algo que sucede de manera natural en el fútbol”, comenzó diciendo Pinheiro en diálogo con Canal 11.

Y continuó: “Los árbitros hablan con los jugadores y los jugadores con los árbitros. Es una relación normal entre nosotros. A veces hay opiniones diferentes sobre ciertas situaciones, pero nada fuera de lo común. Son cosas que pasan en el Mundial, en la Champions, en LaLiga, en la Serie A o en la Serie B”.

El momento de la discusión entre Pinheiro y Messi.

Aunque Pinheiro reconoció que los futbolistas de ambos seleccionados le dieron algunos problemas por la cantidad de reclamos que existieron en el partido de cuartos de final, consideró muchos de esos intercambios “saludables” y dijo que no es la tarea del árbitro “mostrar tarjetas amarillas por todo”.

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¿Por qué se enojó Messi?

Aunque Joao Pinheiro no detalló cual fue el motivo del enojo de Lionel Messi, quien pareció no quedar conforme con la manera en que el árbitro se había dirigido a él, señaló: “Lo que él percibió que hice mal, tal vez lo interpretó de manera errónea. Hablamos. Y cuando hablamos nos entendemos. Fue un incidente específico del partido y seguimos adelante”.

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