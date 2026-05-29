Giuliano Simeone reveló la reacción del Cholo sobre su convocatoria al Mundial con la Selección Argentina

Cada vez falta menos para que el próximo jueves 11 de junio comience la Copa del Mundo 2026 y es por eso que ya se ultiman los detalles finales. En ese sentido, Giuliano Simeone rompió el silencio, se refirió a cómo vivió su convocatoria a la Selección Argentina y también reveló qué le dijo el Cholo al confirmarse su primera participación en una cita máxima.
El veloz polifuncional transita un magnífico presente con la camiseta de Atlético de Madrid, que lo catapultó a estar en el combinado nacional por sus características tan funcionales para Lionel Scaloni. Como bien se sabe, mantiene una estrechísima relación con su padre, que lo convirtió en futbolista profesional y fue clave para sacar su mejor versión sobre el campo de juego.
Giuliano Simeone, futbolista de la Selección Argentina. (Getty Images)
Lo cierto es que el menor de los hermanos rompió el silencio al salir de ver una obra de teatro en la Avenida Corrientes. “Muy contento por estar“, sentenció Giuliano en una entrevista exclusiva con TN tras presenciar una función en la reconocida zona porteña. Además, confesó tener nervios los días previos al anuncio de la lista de convocados. “Como cualquier chico“, deslizó.
En ese preciso momento, reveló la reacción de su padre al conocer que él integraba la nómina definitiva de la Selección Argentina. “Estaba muy contento como cualquier papá que está contento por un hijo que le están saliendo las cosas“, contó el hombre de Atlético de Madrid que atraviesa su mejor momento desde que se convirtió en futbolista profesional.
Giuliano y Diego Simeone, en Atlético de Madrid. (Getty Images)
Por otro lado, también dio a conocer que se encontraba en su casa al momento de conocerse su citación, que se anunció a través de las redes sociales oficiales de la Selección. Además, le dejó un mensaje a los fanáticos que ya palpitan lo que será la Copa del Mundo. “Vamos a ir muy contentos, estamos con mucha ilusión“, lanzó como lema el nacido en Roma, capital de Italia.
En la previa de lo que será su primer Mundial con Argentina, Giuliano Simeone tuvo una buena temporada en Atlético de Madrid. En ese sentido, disputó un total de 53 partidos oficiales entre todas las competencias, donde convirtió 7 goles, repartió 8 asistencias y acumuló 5 tarjetas amarillas en 3.803 minutos jugados, siendo de los mejores jugadores de su equipo.
Giuliano y Diego Simeone, en Atlético de Madrid. (Getty Images)
La lista de convocados de Argentina en el Mundial 2026
ARQUEROS
- 23- Emiliano Martínez
- 12- Gerónimo Rulli
- 1- Juan Musso
DEFENSORES
- 26- Nahuel Molina
- 4- Gonzalo Montiel
- 13- Cristian Romero
- 19- Nicolás Otamendi
- 6- Lisandro Martínez
- 2- Leonardo Balerdi
- 25- Facundo Medina
- 3- Nicolás Tagliafico
MEDIOCAMPISTAS
- 7- Rodrigo De Paul
- 14- Exequiel Palacios
- 24- Enzo Fernández
- 11- Giovani Lo Celso
- 20- Alexis Mac Allister
- 5- Leandro Paredes
- 18- Nicolás Paz
- 8- Valentín Barco
DELANTEROS
- 10- Lionel Messi
- 9- Julián Alvarez
- 17- Giuliano Simeone
- 22- Lautaro Martínez
- 15- Nicolás González
- 16- Thiago Almada
- 21- José Manuel López