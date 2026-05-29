A 13 días del Mundial, Scaloni está atento a las lesiones que podrían cambiar la lista de la Selección Argentina

Cuti Romero es el que más alarmas enciende, pero en líneas generales son casi una decena de jugadores que integran la lista que le pueden traer un dolor de cabeza al DT.

La nómina de la Selección Argentina para el Mundial 2026 ya es oficial, pero reglamentariamente aún no es definitiva. Aunque la lista de Lionel Scaloni ha generado tanta ilusión como críticas, la realidad marca que el cuerpo técnico mantiene la guardia alta.

Hasta 24 horas antes del debut oficial frente a Argelia en Kansas City, Argentina tiene la potestad de realizar modificaciones por razones de fuerza mayor (lesiones graves o enfermedades): un cambio permitido para jugadores de campo y uno adicional en caso de que ocurra una desgracia con los arqueros.

Con la gira de amistosos en puerta —el 6 de junio ante Honduras en Texas y el 9 frente a Islandia en Alabama—, el estado físico de varios titulares es el gran foco de atención. A 13 días del puntapié inicial del Mundial, así está el panorama completo.

Los sparrings y la estrategia de contingencia

Como es habitual en la era Scaloni, y repitiendo la fórmula que en su momento integraron figuras como Ángel Di María o Julián Álvarez cuando eran jóvenes, un grupo de sparrings viajará con el plantel. Este grupo no solo ayudará a completar los entrenamientos, sino que servirá de respaldo directo ante la cantidad de jugadores tocados físicamente.

Los elegidos para acompañar a la mayor son:

Santiago Beltrán: arquero de River.

arquero de River. Joaquín Freitas: delantero de River.

delantero de River. Tomás Aranda: volante juvenil de Boca.

volante juvenil de Boca. Ignacio Ovando: defensor de Rosario Central.

defensor de Rosario Central. Simón Escobar: lateral izquierdo de Vélez con destacado paso por selecciones juveniles.

lateral izquierdo de Vélez con destacado paso por selecciones juveniles. Agustín Giay: lateral de Palmeiras.

lateral de Palmeiras. Nicolás Capaldo: capitán del Hamburgo en Alemania y ex Boca.

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El lateral derecho: Una apuesta de alto riesgo

La inclusión de Giay y Capaldo en la delegación no es casualidad. Ambos son opciones directas para el lateral derecho, el puesto que más dudas genera en el armado del equipo. Scaloni decidió jugársela y confiar en los dos laterales campeones del mundo: Nahuel Molina y Gonzalo Montiel. Sin embargo, ambos llegan tras sufrir recientes desgarros y están bajo estricta observación.

Si durante los entrenamientos en Estados Unidos alguno de los dos no demuestra estar al cien por ciento físicamente, Capaldo o Giay cuentan con altas probabilidades de ingresar a la lista definitiva.

La enfermería Albiceleste: ¿Quiénes llegan con lo justo?

El lateral derecho no es el único sector con asteriscos. Varios pilares del seleccionado arrastran molestias que encendieron las alarmas en las últimas semanas:

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Lionel Messi, el capitán, sufrió una sobrecarga muscular en el triunfo 6-4 ante Philadelphia, pidiendo el cambio por precaución. Dibu Martínez tuvo una leve fractura en el dedo anular sufrida en el calentamiento previo a la final de la Europa League ante Friburgo.

Además, Cuti Romero se encuentra con una lesión reciente que lo marginó del tramo final de la temporada en Inglaterra, Nico Paz llega con un fuerte golpe sufrido ante el Hellas Verona. De hecho, AFA intervino para evitar que su club lo forzara a jugar en la última fecha. Y Nicolás González arrastra molestias físicas que lo mantienen entre algodones.

El contraste: ¿Por qué se arriesgó en un lado y no en el otro?

La decisión del cuerpo técnico expone un contraste interesante. Mientras que en el lateral derecho se optó por llevar a dos jugadores lesionados (Molina y Montiel) por la extrema confianza que se les tiene, en el lateral izquierdo no hubo margen para el riesgo.

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A pesar de que el entorno de Marcos Acuña aseguraba que el jugador de River Plate llegaba a tiempo para el debut ante Argelia tras sus recientes problemas físicos, Scaloni decidió dejarlo afuera. En su lugar, el pasaje quedó asegurado para Facundo Medina y Nicolás Tagliafico, quienes llegan completamente sanos.

El camino hacia el bicampeonato ya está en marcha. Salvo Cuti Romero, quien tiene el pronóstico más ajustado, todo indica que el resto de los convocados llegará en condiciones al debut. Sin embargo, en el fútbol los imprevistos están a la orden del día, y Scaloni ya tiene su plan de emergencia activado.