Juan Román Riquelme ya tiene el primer apuntado para incorporar al plantel del Xeneize de cara al segundo semestre del año.

Después de la eliminación de la Copa Libertadores 2026, Boca ya piensa en el mercado de pases. Con el claro objetivo de remontar la temporada, Juan Román Riquelme tiene en la mira a Sergio Rochet como posible refuerzo para dar un verdadero salto de calidad, ya que necesita un arquero con suma urgencia para lo que será la triple competencia durante el segundo semestre del año.

Debido a la lesión de Agustín Marchesín que recién apunta a volver a las canchas para fin de año o principios de 2027, el Xeneize buscará incorporar un experimentado para que se convierta en el dueño del arco. En ese sentido, el guardameta de la Selección de Uruguay pica en punta para ser el elegido por la dirigencia azul y oro, en vísperas de la ventana de transferencias.

Sergio Rochet, arquero uruguayo de Inter de Porto Alegre. (Getty Images)

Lo cierto es que Boca quiere a Rochet como refuerzo en el mercado de pases venidero. Con la intención de mejorar el plantel actual, el Xeneize pretende agregar futbolistas de jerarquía para pelear por la Copa Sudamericana 2026, el Torneo Clausura y también la Copa Argentina. Sin embargo, hay algunos detalles a tener en cuenta para que se pueda concretar la operación.

El nacido hace 33 años en Nueva Palmira, Colonia, tiene contrato hasta el 31 de diciembre, por lo que su salida podría ser accesible. A su vez, hay que resaltar que su convenio con Inter de Porto Alegre tiene una cláusula de renovación automática si se cumplen ciertos objetivos durante la temporada. En ese caso, el panorama sería realmente diferente al que se vive en estos días.

Sergio Rochet, arquero uruguayo de Inter de Porto Alegre. (Getty Images)

Publicidad

Por otro lado, Boca debe liberar un cupo de extranjero, ya que alcanzó el límite permitido. En este momento, Edinson Cavani, Ander Herrera, Carlos Palacios, Williams Alarcón y Ángel Romero ocupan las plazas para futbolistas nacidos en otro país. Además, Marcelo Saracchi regresa de su préstamo en Celtic en los próximos días, por lo que también debe ser contado en este ítem.

El Chino jugará de titular el Mundial 2026 con Uruguay porque es una pieza fundamental del plantel que comanda Marcelo Bielsa. Con la Celeste ya jugó un total de 35 partidos entre lo acumulado en Eliminatorias Sudamericanas, la Copa del Mundo 2022 y la Copa América 2024. Salvo cuando estuvo lesionado, siempre fue tenido en cuenta desde su primera convocatoria en 2021.

Sergio Rochet, arquero de la Selección de Uruguay. (Getty Images)

Publicidad

Surgido de Danubio y con pasado en AZ, Sivasspor y su recuerdo más fresco en Nacional, en 2023 fue transferido por 1,5 millones de euros a Inter de Porto Alegre. En esta temporada, Rochet disputó 17 encuentros, le convirtieron 19 goles y tuvo 5 vallas invictas. También cabe destacar que conquistó un título doméstico, al quedarse con el Campeonato Gaucho 2025.