A 41 días del Mundial 2026, los jugadores lesionados que ponen en aprietos a Scaloni antes de confirmar a los convocados de Argentina

Poco a poco se acerca el gran evento del año: tan solo restan 41 días para que inicie el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Con todos los clasificados ultimando detalles, como es el caso de la Selección Argentina, los entrenadores empiezan a preocuparse por aquellos futbolistas que están con afecciones físicas.

En el caso de Lionel Scaloni, está a la espera de lo que ocurra con cinco jugadores albicelestes, los cuales se encuentran en plena recuperación y corren el riesgo de ausentarse de la gran cita mundialista. De hecho, lo que mayor preocupación le genera al nacido en Pujato es que el próximo 11 de mayo debe confirmar la lista preliminar, la cual contendrá entre 35 y 55 integrantes. Pero el recorte llegará a fin de mes: el 30 de mayo se conocerán a todos los convocados.

Julián Álvarez

El delantero nacido en Calchín se retiró lesionado en la primera semifinal de la UEFA Champions League, donde Atlético de Madrid igualó ante Arsenal. El parte médico arrojó como resultado que la Araña sufrió una distensión ligamentaria en el tobillo izquierdo. Como consecuencia de la lesión, no jugará contra Valencia y será preservado para la revancha ante los Gunners.

Julián Álvarez no jugará este fin de semana.

Lautaro Martínez

Mientras este fin de semana puede lograr un nuevo título con la camiseta de Inter, es muy factible que Lautaro Martínez no juegue. Y es que el Toro se recupera de una distensión en el sóleo. Pese a que es un partido crucial el que tendrán ante Parma en el Stadio Giuseppe Meazza, el bahiense sería preservado.

Lautaro Martínez en Inter de Milán

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Cristian Romero

A mediados de abril, el Cuti Romero sufrió una lesión en la rodilla (se descartó la rotura de ligamentos cruzados y solo se comprometió el ligamento colateral interno) que lo marginará por cinco semanas. Por lo tanto, no tendrá acción en lo que resta de la temporada y llegará con lo justo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Cuti Romero, con su futuro dependiendo del desenlace de Tottenham en la Premier League.

Giuliano Simeone

Durante el partido ante Arsenal, al igual que Julián Álvarez, el Cholito fue reemplazado. En su caso, y según las palabras de Diego Simeone, su padre y entrenador, “tuvo un golpe en el inicio sobre la cintura y le molestaba mucho”. Este sábado no estará ante Valencia por una cuestión de precaución.

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Giuliano Simeone no jugará ante Valencia.

Nicolás González

En la antesala a lo que fue el partido frente a los Gunners, el ex Argentinos Juniors y Stuttgart padeció una lesión muscular que le demandará un plazo de entre tres y cuatro semanas para ponerse a tono. Por lo tanto, uno de los soldados primordiales de Lionel Scaloni, llegará a la cita mundialista.

Nico González fuera de 3 a 4 semanas.

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