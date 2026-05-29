Lamine Yamal, picante antes de su primer Mundial con España: “Somos la selección que mejor juega al fútbol”

El crack de 18 años que ya ganó una Eurocopa siendo figura, palpitó su primera participación en una cita máxima.

Cada vez falta menos para el jueves 11 de junio que será el inicio de la Copa del Mundo 2026 y ya empiezan a ultimarse los detalles finales. En ese sentido, Lamine Yamal rompió el silencio y le puso picante a la previa, de cara a lo que será su primera participación en una cita máxima con la Selección de España, que llega como una de las principales candidatas a ganar el título.

El chico sensación que brilla en Barcelona ya ganó la Eurocopa 2024, siendo la máxima figura con apenas 16 años y ahora con 18 va en busca de su primer trofeo en un Mundial. Sin embargo, sin ser egoísta pero fiel a su estilo tan característico, destacó a La Roja como el equipo que más se destaca futbolísticamente hablando, abriendo una nueva polémica en el ambiente.

Lamine Yamal, máxima figura de la Selección de España. (Getty Images)

Lo cierto es que, en una entrevista exclusiva con la FIFA, Lamine palpitó la previa de la Copa del Mundo. “Ser favorito no te da nada, porque el favorito no tiene ni más goles, ni ventaja en un partido… Es ir paso a paso“, manifestó en primera instancia con un tono tranquilo, como habitualmente tiene. “Es dar todo por el país y jugar”, agregó el juvenil pocos segundos más tarde.

Sin titubear al decirlo, Yamal sentenció: “Somos la selección que mejor juega al fútbol“. Inmediatamente después de soltar esa frase contundente, fue por más. “Siempre digo que las mejores canteras están en España“, expresó también. No conforme con eso, redobló la apuesta y expresó: “A la hora del juego de España se nota mucho que somos los que mejor jugamos al fútbol“.

El equipo titular de la Selección de España. (Getty Images)

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Al mismo tiempo, se tomó unos segundos para analizar a otras potencias. “Hay selecciones muy grandes: está la actual campeona que es Argentina, Francia tiene un equipazo, Portugal, Inglaterra…“, deslizó el oriundo de Esplugas de Llobregat, en Cataluña. Pero claro, tampoco dejó al resto de los países afuera de su opinión y soltó: “Al final, en el Mundial todas dan el cien por cien“.

Por último, le bajó la espuma a la presión por estar próximo a disputar su primer Mundial. “Yo estaría tenso si saliera a hacer algo que no sé. Por ejemplo a trabajar, que nunca he trabajado“, sostuvo Yamal restándole importancia a la Copa del Mundo. “Estaría en tensión porque seguramente lo haría mal. Pero al final jugar es lo único que he hecho toda mi vida“, concluyó después.

Lamine Yamal, máxima figura de la Selección de España. (Getty Images)

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El fixture de España en el Mundial 2026

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