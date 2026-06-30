La prensa europea destruyó a Alemania tras su fracaso en el Mundial 2026

En un Mundial que había tenido pocas sorpresas en la fase de grupos, la primera gran eliminación se dio en los 16avos de final: Alemania cayó por penales ante Paraguay y sumó un nuevo fracaso. Los europeos no habían superado la fase inicial en Rusia 2018 ni en Qatar 2022, mientras que en este 2026 lo hicieron, pero con algunas dudas. La caída ante Ecuador en la tercera fecha había sido un aviso de lo que terminó pasando.

Paraguay hizo historia. Los de Gustavo Alfaro jugaron un partido inteligente, resistieron, golpearon en el momento justo y llegaron a los penales. Allí fue Orlando Gill el héroe de la jornada y la Albirroja se metió en octavos de final, instancia en la que se verá las caras ante el vencedor del duelo entre Francia y Suecia.

Alemania, eliminado a manos de Paraguay. (Foto: Getty).

La prensa europea fue lapidaria con Alemania. En los principales portales del propio país eliminado, como también en España, Italia y Francia hubo críticas despiadadas para los de Julian Nagelsmann. Uno de los medios más críticos fue Marca, que con un simple “Alemania ya no es Alemania”, representa a la perfección lo que generó la eliminación de los teutones.

Así reaccionó Bild, el prestigioso medio alemán

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La prensa europea apuntó contra Alemania

Marca, España

As, España

L´Equipe, Francia

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Gazzetta dello Sport, Italia

Corrierre dello Sport, Italia

DATOS CLAVE

Alemania quedó eliminada del Mundial 2026 en los 16avos de final tras caer en la tanda de penales frente a la Selección de Paraguay , sumando un nuevo fracaso tras las tempranas eliminaciones en 2018 y 2022.

quedó eliminada del Mundial 2026 en los 16avos de final tras caer en la tanda de penales frente a la , sumando un nuevo fracaso tras las tempranas eliminaciones en 2018 y 2022. El conjunto dirigido por Gustavo Alfaro avanzó a los octavos de final con el arquero Orlando Gill como la gran figura de los penales, y ahora espera por el ganador del cruce entre Francia y Suecia.

avanzó a los octavos de final con el arquero como la gran figura de los penales, y ahora espera por el ganador del cruce entre Francia y Suecia. La prensa internacional fue lapidaria con el equipo de Julian Nagelsmann; el diario español Marca reflejó el impacto de la noticia con el contundente título: “Alemania ya no es Alemania”.