Brasil, Paraguay y Marruecos, a octavos de final: así quedó el cuadro del Mundial 2026

Tres equipos accedieron a la próxima ronda y otros tres se despidieron de la cita en Estados Unidos, México y Canadá.

Se desarrolla la etapa de eliminación directa del Mundial 2026 y tres equipos más aseguraron su presencia este lunes en los octavos de final. Poco a poco, las selecciones van armando sus valijas, pero la mayoría de los combinados aún sueñan con la gloria eterna.

Este lunes, Brasil transpiró ante Japón, pero logró dar vuelta la historia para meterse entre los 16 mejores de la cita. Casemiro, en el arranque del complemento, y Gabriel Martinelli, de forma agónica, anotaron los tantos para el equipo de Carlo Ancelotti.

Más tarde fue el momento de la épica de la Selección de Paraguay. Julio Enciso gritó en el arranque del partido y Kai Havertz lo igualó en la segunda parte. En la tanda de penales, Orlando Gill se vistió de héroe para depositar en la siguiente ronda a la Albirroja.

En el último turno, Marruecos confirmó su gran presente al dejar en el camino a Países Bajos por penales. Ahora, irán ante Canadá en el primer duelo confirmado de octavos.

La acción de los 16avos de final continuará este martes con tres partidos más. A las 14, Costa de Marfil y Noruega pelearán por la clasificación, mientras que Francia hará lo propio a las 18 ante Suecia. A última hora, a las 22, México y Ecuador depositarán a un equipo latinoamericano en octavos de final.

Así está el cuadro del Mundial 2026

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Cuándo juega Argentina por el Mundial 2026

El próximo compromiso de la Selección Argentina es el duelo ante Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026. En el Hard Rock Stadium de Miami, los dirigidos por Lionel Scaloni buscarán avanzar a una nueva ronda el viernes 3 de julio a las 19, hora argentina.

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