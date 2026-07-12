Leandro Paredes palpitó el duelo entre Argentina e Inglaterra: “Es un partido que soñamos siempre”

Tras el triunfo ante Suiza, el futbolista de Boca habló en nombre de todo el plantel de cara a la semifinal del Mundial 2026.

Este sábado por la noche, la Selección Argentina venció 3-1 a Suiza por los cuartos de final por la Copa del Mundo 2026. En otra jornada agónica, esta vez fueron Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Lautaro Martínez en el alargue los héroes que convirtieron para que la Albiceleste haya clasificado a la semifinal, donde jugará el miércoles ante Inglaterra por un lugar en la final estelar.

En ese sentido, Leandro Paredes habló al término del partido, una vez consumada la victoria que valió el boleto a la próxima instancia. Antes de referirse al duelo que ya empezó a paralizar a todo el ambiente, llevó tranquilidad a los fanáticos. “Terminé acalambrado, nada grave“, avisó el mediocampista de Boca que se convirtió en titular por rendimiento.

Lionel Messi y Leandro Paredes tras la clasificación a la semifinal del Mundial 2026. (Getty Images)

Lo cierto es que, en una entrevista post triunfo, el volante central hizo referencia a Inglaterra y a la Guerra de Malvinas, que aún está en la memoria de los argentinos. “Siempre estuvo en la cabeza jugar un mundial ante Inglaterra“, aseguró sin titubear. Pocos segundos más tarde, el talentoso manifestó: “Será muy difícil, pero es un partido que soñamos siempre“.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. “Que sigan creyendo y bancándonos“, expresó Paredes ante el micrófono y la cámara, en un claro mensaje hacia los hinchas que colmarán el Mercedes-Benz Stadium. “Acá habrá un grupo de personas que va a dejar la vida de ellos“, reveló en nombre de él y sus compañeros.

Leandro Paredes, mediocampista de la Selección Argentina en el Mundial 2026. (Getty Images)

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Por otro lado, analizó la dificultad del partido ante Suiza y también con Cabo Verde y Egipto. “Son partidos de un Mundial que sabíamos que iba a ser así de 16vos en adelante, había que pelear hasta el final“, soltó en primera instancia. Y luego, también tiró: “Tratamos de demostrar desde el 1° día, para que la gente se sienta identificada con la Selección y lo logramos“.

Cuándo y dónde juegan Argentina – Inglaterra

El encuentro entre la Selección Argentina e Inglaterra se disputará el próximo miércoles 15 de julio, desde las 16, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Del otro lado del cuadro ya esperan Francia y España, que definirán el martes al primer finalista del torneo.

El cuadro final del Mundial 2026