El 11 ideal de la Selección Argentina para el Mundial 2030: hay sorpresas

A falta de cuatro años, en BOLAVIP empezamos a imaginar la formación ideal de la Selección Argentina para la próxima Copa del Mundo.

Terminó el Mundial y ya comenzamos a preguntarnos cuál puede ser el 11 de la Selección Argentina en la próxima Copa del Mundo, allá por 2030. Y lo cierto es que falta mucho, pero podemos empezar a imaginarnos qué jugadores integrarán esa formación ideal.

Vamos a comenzar poniendo a Dibu Martínez en el arco, con 37 años. Y lo ubico por varias razones, empezando por la grandeza y lo que representa como líder de grupo. Y también porque es imposible que una renovación comprenda a absolutamente todos los futbolistas.

Hay jugadores que seguirán hasta la Copa América 2028 y varios más hasta el Mundial 2030, porque hay que ir puliendo y enseñando a las nuevas camadas lo que es vestir la camiseta de la Selección Argentina. Eso no puede recaer solamente en el cuerpo técnico que esté a disposición, sea el de Lionel Scaloni o un sucesor. Por eso, Dibu Martínez puede ser una de las piezas mentoras de ese grupo. Y, aparte, no hay un arquero que hoy esté asomando y uno diga que llega con una edad óptima.

En el lateral derecho, vamos a apostar por Dylan Gorosito, que llegaría con 24 años al próximo Mundial. Es la apuesta más osada que daremos en este 11. Es un futbolista que recién asciende a Primera División, nuevamente de la mano de Rodolfo Arruabarrena en Boca. Fue figura de Argentina en el Mundial Sub-20 y creo que puede llegar a ser ese lateral.

En la zaga central, Cuti Romero y Licha Martínez. No hay demasiadas discusiones. Ambos llegarán con 32 años, una edad óptima como líderes de vestuario. Son futbolistas que ya se conocerán hace bastante tiempo y, si no irrumpe ninguna figura, creo que no quedan dudas de que será la dupla central de Argentina.

En el lateral izquierdo vamos a poner a Julio Soler, con un asterisco. Creo que la competencia acá va a ser entre él y Mateo Del Blanco. Los sucesores de Nicolás Tagliafico. Del Blanco recién llega al Racing de Estrasburgo, un equipo que sabe potenciar jóvenes. Y, por su parte, Soler está haciendo la pretemporada con el Bournemouth, equipo inglés en el que creo que se terminará destacando.

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En la mitad de la cancha voy a poner como número 5 a Maxi Perrone, que tendrá 27 años. Podría haber ido tranquilamente a este Mundial, pero no tuvo la oportunidad. El futbolista de Como, que jugará Champions por primera vez, es tenido en cuenta por Scaloni y con justa razón.

Un poco más adelantado, Enzo Fernández. Vamos a ponerlo con 29 años, dejando la posición de número 5 después de lo que fue la final frente a España. Creo que va a pasar un tiempo para volver a verlo como volante central porque fue bastante malo ese partido. De todos modos, es crack y es imposible que no esté en el próximo Mundial.

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En la parte izquierda lo voy a poner a Valentín Barco, un poco más adelantado. Es un futbolista que llega a Chelsea y hay que ver qué rol tiene con Xabi Alonso, pero será tenido muy en cuenta por su versatilidad. Creo que en la Selección Argentina va a terminar irrumpiendo fuerte.

Después, más adelante, creo que se cae de maduro. Supongo que Matías Soulé va a tener sus chances, por ejemplo. También que el Diablito Echeverri será un jugador importante en la Selección Argentina. Pero, si tengo que apostar hoy, voy con Nico Paz en la zona Lionel Messi.

Por último, en la delantera, Julián Álvarez y Lautaro Martínez juntos. Creo que va a ser la dupla por la que va a apostar La Albiceleste tras la salida de Messi. La Araña llegará con 30 años y el Toro lo hará con 32. Por cierto, podrían haber jugado juntos tranquilamente en el Mundial 2026.