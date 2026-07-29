Beccacece reaccionó a la teoría de que Argentina entregó la final del Mundial: “Me podrán decir ingenuo”

El DT que dejó la Selección de Ecuador tras el Mundial marcó una posición muy clara respecto a muchas de las ideas que se plantan desde las redes sociales hacia los hinchas.

Sebastián Beccacece, entrenador que se desvinculó de la Selección de Ecuador tras la eliminación en los dieciseisavos de final del Mundial, hizo una comparación entre las teorías conspirativas que surgieron tras la derrota de sus dirigidos ante México y las que envolvieron a la Selección Argentina tras perder la final del certamen ante España.

“A nosotros nos tocó vivir algo similar perdiendo el partido con México, que salió en todos lados que habíamos recibido amenazas. Que había conspiración, que el árbitro… México fue mejor que nosotros y nos ganó en la cancha. Después, por todas las otras cosas, yo siempre digo que el entrenador se tiene que enfocar en lo que tiene incidencia directa y donde puede tener acceso a gestionar emoción, energía, situaciones, estrategia, juego“, comenzó diciendo en diálogo con TyC Sports.

Y agregó: “Yo no gasto las energías en otra cosa porque la verdad que sería innecesario. Si ocurre o no ocurre, yo lo desconozco. Soy de sentir y de creer que las cosas se resuelven en un campo de juego. Me podrán decir ingenuo, que hay otras cosas, que el fútbol es negocio, que las apuestas. Mirá, no sé. Si no, no estaría en esto. Yo quiero creer y siempre me enfoco en lo que pasa en el campo. Ahí está la verdad”.

En relación a las teorías conspirativas en torno a la Selección Argentina, Beccacece fue tajante: “Que haya entregado un partido es imposible, por los referentes. Creo que siempre está esto de ir generando a través de lo que pasa hoy en las redes. En un mundo de incertidumbre, la certeza que tenemos es que de lo que pasa en las redes muchas de las cosas son falsas”.

🗣️ "QUE ARGENTINA HAYA ENTREGADO UN PARTIDO ES IMPOSIBLE"



🎙️ Beccacece se refirió a las teorías conspirativas que giran en torno a la final del Mundial 2026 y fue tajante. pic.twitter.com/DX0OljGor2 — TyC Sports (@TyCSports) July 28, 2026

La imagen de Messi que conmovió a Beccacece

Sebastián Beccacece, quien tuvo la oportunidad de convivir con Lionel Messi cuando formó parte del cuerpo técnico de Jorge Sampaoli en la Selección Argentina, resumió la pureza del juego que defendió en la figura del capitán y una imagen que lo conmovió tras la derrota en la final ante España.

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“Cuando él recibe la medalla y va camino a la gente, le cae una lágrima. Esa emoción genuina representa lo que es Leo. Es un chico de 39 años que sigue sintiendo lo más puro de este juego. Es como un Dios perfecto, que logra empatizar y conectar con lo más genuino y lo más noble de esto, que son las emociones que genera este juego”, expresó.

🗣️ "LEO ES UN DIOS PERFECTO QUE LOGRA CONECTAR CON LO MÁS NOBLE DE ESTO, QUE SON LAS EMOCIONES QUE GENERA ESTE JUEGO"



✍️ Sebastián Beccacece, sobre Lionel Messi. pic.twitter.com/2oyg8plLly — TyC Sports (@TyCSports) July 28, 2026

Data clave

Sebastián Beccacece dejó Ecuador tras quedar eliminado por México en el Mundial.

dejó Ecuador tras quedar eliminado por México en el Mundial. España venció a Argentina en la final del certamen mencionado.

en la final del certamen mencionado. Lionel Messi se emocionó hasta las lágrimas al recibir la medalla.