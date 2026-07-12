Los hinchas de Argentina apuntaron contra un titular tras clasificar a la semifinal: “Es como tener 5 jugadores menos”

En la victoria por 3-1 ante Suiza, los fanáticos albicelestes no perdonaron el rendimiento individual de un futbolista.

Este sábado por la noche, la Selección Argentina venció 3-1 a Suiza por los cuartos de final por la Copa del Mundo 2026. En otra jornada agónica, esta vez fueron Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Lautaro Martínez en el alargue los héroes que convirtieron para que la Albiceleste haya clasificado a la semifinal, donde jugará ante Inglaterra por un lugar en la final estelar.

Lo cierto es que los hinchas arremetieron contra Rodrigo De Paul. Si bien el combinado nacional consiguió el objetivo de avanzar de ronda, la realidad marca que apuntaron contra el flojo rendimiento individual que mostró el mediocampista sobre el campo de juego. En ese sentido, uno de los fanáticos se expresó en X (ex Twitter) y escribió: “Es como tener 5 jugadores menos”.

Rodrigo De Paul en Argentina – Suiza por el Mundial 2026. (Getty Images)

A su vez, otros simpatizantes también manifestaron su opinión. “No puede jugar más“, “qué horrible que está”, “el peor de todos”, “muestra claramente lo que significa jugar en la MLS, es un ex jugador“, “sobra hace rato en el mediocampo”, “es lamentable”, “es el reflejo de dónde está jugando“, “está totalmente gagá” y “no está colaborando absolutamente en nada”, emitieron.

La reacción de los hinchas de la Selección Argentina

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