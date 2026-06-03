El jugador que conquistó la Europa League con Dibu Martínez en Aston Villa aseguró que habrá enfrentamientos que se resolverán por detalles.

Tras disputar dos finales consecutivas, con desenlaces opuestos, la Selección de Francia se prepara para un nuevo Mundial en el que le tocará cargar con la exigencia y la presión de ser una de las grandes candidatas al título. Su debut en el certamen será el martes 16 de junio, mismo día en que hará su estreno la Selección Argentina que le arrebató el título en Qatar, enfrentando a Senegal en el MetLife Stadium de New Jersey.

Previo a ello, el equipo que conduce Didier Deschamps se probará en dos amistosos de preparación, el primero de los cuales disputará este jueves ante Costa de Marfil en Nantes. Ya el lunes 8, como despedida del país antes de emprender vuelo rumbo a los Estados Unidos, se medirá a Irlanda del Norte en Lille.

En la previa del duelo ante el seleccionado marfileño, que también será parte de la Copa del Mundo, quien se refirió a las ambiciones de Francia fue Lucas Digne, futbolista del Aston Villa que jugó la final en Lusail ante Argentina pero se había perdido de disputar el certamen en Rusia 2018, en el que el seleccionado galo conquistó el segundo título de su historia.

“Somos un grupo que se lleva bien, que tiene ganas de trabajar y llegar lo más lejos posible. Sabemos que este reencuentro es diferente porque se trata de jugar un Mundial”, comenzó diciendo en diálogo con RMC Sport. Y al ser consultado sobre la condición de candidata con la que llegará Francia a Estados Unidos, remarcó que también Argentina y España cargarán con esa presión.

Será el tercer Mundial para Digne, que no fue parte del título en Rusia pero jugó en Brasil 2014 y Qatar 2022.

“Hay selecciones muy importantes, como Argentina y España. Nosotros también tenemos un muy buen equipo. Creo que todo se decidirá en los detalles. Dependerá de nosotros demostrar a lo largo de la competencia que somos fiables. Cuando empiezas un torneo así, por supuesto que el objetivo es ganarlo. Con el equipo que tenemos, vamos a hacer todo lo posible para lograrlo”, señaló.

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Un ataque de temer

Con futbolistas como Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Michael Olise, la Selección de Francia se encamina al Mundial con uno de los ataques más temibles del certamen. Lucas Digne reconoció ese potencial, pero aclaró que deberán demostrarlo durante el mes de intensa competencia.

“Sin dudas tenemos un ataque muy bueno. Está claro y todos lo conocen. Pero hay una diferencia entre tener un muy buen ataque en los papeles y tener un muy buen ataque durante el Mundial. Ahora mismo todo va bien y espero que todos lleguen al cien por ciento. Necesitamos automatizar movimientos, trabajar para estar todos en la misma sintonía”, remarcó.

Data clave

16 de junio será el debut de Francia ante Senegal en Nueva Jersey.

será el debut de Francia ante Senegal en Nueva Jersey. Costa de Marfil e Irlanda del Norte serán los rivales de Francia en amistosos.

serán los rivales de Francia en amistosos. Lucas Digne, jugador del Aston Villa, disputó la final en Qatar contra Argentina.