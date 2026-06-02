El futbolista dejó Liverpool y ya cuenta con una propuesta de Florentino Pérez para el caso en que salga ganador de las elecciones presidenciales del próximo domingo.

Ibrahima Konaté, convocado por Didier Deschamps para disputar el Mundial con la Selección de Francia, no renovará su contrato con Liverpool, tal como confirmó el club el domingo, y deberá buscar nuevo destino después de cinco temporadas. Aunque los Reds hicieron el intento de retenerlo, no lograron llegar a un acuerdo económico para la prolongación del vínculo.

El hecho de que el defensor central rechazara la propuesta del equipo inglés está íntimamente relacionado con una gestión que él mismo reconoció que su compañero Kylian Mbappé se encargó de encabezar en cada uno de sus últimos encuentros en el seleccionado, tentándolo con la posibilidad de sumarse como refuerzo de Real Madrid.

Según el diario As, esa cruzada del delantero Merengue tomó ahora un camino institucional, porque si Florentino Pérez resulta reelecto en las elecciones que se realizarán el próximo domingo 7 de junio, tiene decidido que sea el primer refuerzo con el que recibirá a José Mourinho de regreso al cargo de entrenador.

Un detalle para nada menor es que Ibrahima Konaté se convertirá en refuerzo gratis tras el Mundial por su calidad de jugador libre, algo que ha hecho que otros muy poderosos equipos europeos tengan intención de entrar a la puja. Entre ellos destacan PSG, Bayern Munich y Manchester United.

Mbappé y Konaté, juntos en la Selección de Francia.

En ese sentido, Real Madrid descansa en la ventaja que ya le ha dado la gestión de Mbappé, también el conocimiento del jugador con muchos otros jugadores del plantel como Camavinga y Mendy. Siempre según As, la propuesta que le tiene preparada Florentino Pérez será con contrato de cuatro años y opción automática para la extensión por uno más sujeta al cumplimiento de determinados objetivos.

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¿Quiénes compiten en las elecciones en Real Madrid?

Las elecciones que decidió adelantar Florentino Pérez y que lo tendrán una vez más como competidor por la presidencia del oficialismo, tendrán como único candidato de la oposición a Enrique Riquelme, empresario que dirige el Grupo Cox.

Las mismas se realizarán el próximo domingo 7 de junio, desde las 9 hasta las 20 en hora española, en el Pabellón de Baloncesto de la Ciudad Real Madrid, en Valdebebas. De momento, el actual presidente es favorito a renovar en el cargo.

Data clave

Ibrahima Konaté no renovará contrato con Liverpool y quedará libre tras cinco temporadas.

no renovará contrato con Liverpool y quedará libre tras cinco temporadas. Florentino Pérez planea ficharlo para Real Madrid si es reelecto el 7 de junio.

planea ficharlo para Real Madrid si es reelecto el 7 de junio. Enrique Riquelme es el único candidato opositor en las elecciones del 7 de junio.