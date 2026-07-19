Por qué no juega Leandro Paredes en Argentina vs. España por la final del Mundial 2026

Todos los detalles relacionados con los motivos de la ausencia del mediocampista de la Selección Argentina en la gran final de la Copa del Mundo.

Este domingo, con el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos, como testigo y como escenario, la Selección Argentina se encuentra frente a frente con su par de España en el marco de la gran final del Mundial 2026. Un partido que acapara la atención de propios y extraños.

En medio de ese panorama, tal como se imaginaba en la previa, las formaciones de ambos combinados se confirmaron solo un rato antes del pitazo inicial. Y, entre las ausencias de dichos seleccionados, llamó la atención la protagonizada por Leandro Paredes.

El motivo de la ausencia de Leandro Paredes

Lisa y llanamente, la ausencia de Leandro Paredes de la formación titular diagramada por Lionel Scaloni tiene que ver pura y exclusivamente con una decisión táctica. Es decir que el mediocampista argentino no tiene ninguna complicación física.

Las formaciones de Argentina y España