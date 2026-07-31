Rumores, traspasos y frustraciones: el mercado de pases de 15 jugadores de la Selección Argentina

El mercado del viejo continente está al rojo vivo para los futbolistas que son parte del presente y futuro de la Albiceleste.

El mercado de pases europeo se encuentra en plena ebullición y los futbolistas argentinos de la Selección de Lionel Scaloni son grandes protagonistas. Con movimientos que van desde apuestas para sumar rodaje hasta transferencias millonarias a potencias europeas, el panorama de la Albiceleste de cara a la próxima temporada está sufriendo una metamorfosis.

A continuación, repasamos al detalle todas las confirmaciones, los rumores más fuertes y aquellos pases que quedaron descartados.

Los pases confirmados: Renaceres y apuestas tácticas

Valentín Barco al Chelsea: aunque falta la oficialización formal, el traspaso del lateral argentino desde el Racing de Estrasburgo a Londres es un hecho. La operación se facilitó enormemente al pertenecer ambos clubes al consorcio BlueCo. El nuevo entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, valora especialmente la versatilidad de Barco, quien ha demostrado capacidad para jugar como lateral, mediocampista por ambas bandas e incluso como mediapunta bajo el mando de Liam Rosenior en Francia.

aunque falta la oficialización formal, el traspaso del lateral argentino desde el Racing de Estrasburgo a Londres es un hecho. La operación se facilitó enormemente al pertenecer ambos clubes al consorcio BlueCo. El nuevo entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, valora especialmente la versatilidad de Barco, quien ha demostrado capacidad para jugar como lateral, mediocampista por ambas bandas e incluso como mediapunta bajo el mando de Liam Rosenior en Francia. Alejandro Garnacho al Aston Villa: un movimiento clave para el joven extremo, que busca relanzar su carrera tras etapas frustrantes en el Manchester United y el Chelsea. En Birmingham será dirigido por Unai Emery (conocido por potenciar figuras, como lo hizo recientemente con Morgan Rogers) y compartirá plantel con Dibu Martínez y Emiliano Buendía.

un movimiento clave para el joven extremo, que busca relanzar su carrera tras etapas frustrantes en el Manchester United y el Chelsea. En Birmingham será dirigido por Unai Emery (conocido por potenciar figuras, como lo hizo recientemente con Morgan Rogers) y compartirá plantel con Dibu Martínez y Emiliano Buendía. Santiago Castro a la Roma: la loba apuesta fuerte por el joven atacante, que será compañero de Paulo Dybala y Matías Soulé. Gian Piero Gasperini, actual técnico de la Roma que ya lo seguía desde su etapa en Atalanta, confía ciegamente en él. Si bien sus estadísticas en Bologna no fueron arrolladoras, su capacidad para la elaboración del juego y el armado de ataques le han valido comparaciones con Lautaro Martínez. La Roma busca que herede la mítica “9” tras los pasos fallidos de Dovbyk y Abraham.

la loba apuesta fuerte por el joven atacante, que será compañero de Paulo Dybala y Matías Soulé. Gian Piero Gasperini, actual técnico de la Roma que ya lo seguía desde su etapa en Atalanta, confía ciegamente en él. Si bien sus estadísticas en Bologna no fueron arrolladoras, su capacidad para la elaboración del juego y el armado de ataques le han valido comparaciones con Lautaro Martínez. La Roma busca que herede la mítica “9” tras los pasos fallidos de Dovbyk y Abraham. Marcos Senesi al Tottenham: el central, cuyo pase se había cerrado en la antesala del Mundial, ya es oficialmente jugador de los Spurs, llegando para reforzar una zaga central que pronto sufrirá una baja sensible.

el central, cuyo pase se había cerrado en la antesala del Mundial, ya es oficialmente jugador de los Spurs, llegando para reforzar una zaga central que pronto sufrirá una baja sensible. Nicolás Otamendi a River: tras su exitoso periplo europeo, el histórico defensor cumplió su deseo de retornar al fútbol argentino para vestir los colores del Millonario.

Rumores y negociaciones en curso: ¿Dónde jugará el “Cuti”?

El mercado aún tiene capítulos abiertos para varios argentinos que buscan definir su futuro inmediato:

Cuti Romero: es la gran novela del mercado. Con el Atlético de Madrid retirado por falta de presupuesto para una figura de su calibre, la disputa es entre el Inter de Milán y el Barcelona . El club italiano ya tiene un acuerdo con el Tottenham y pule detalles del contrato del jugador. Sin embargo, el gran sueño del central es jugar en el club catalán, que primero necesita vender para hacerle espacio, que paralelamente negocia por Julián Álvarez.

es la gran novela del mercado. Con el Atlético de Madrid retirado por falta de presupuesto para una figura de su calibre, la disputa es entre el y el . El club italiano ya tiene un acuerdo con el Tottenham y pule detalles del contrato del jugador. Sin embargo, el gran sueño del central es jugar en el club catalán, que primero necesita vender para hacerle espacio, que paralelamente negocia por Julián Álvarez. Thiago Almada: el mediocampista busca relanzar su carrera tras perder su lugar en el once de Scaloni y no cuajar en el Atlético de Madrid. Rechazó una oferta de River porque prioriza seguir en Europa. Aunque no hay ofertas formales desde el Viejo Continente, el Flamengo presiona fuerte, aunque el jugador no estaría del todo convencido de mudarse a Brasil.

el mediocampista busca relanzar su carrera tras perder su lugar en el once de Scaloni y no cuajar en el Atlético de Madrid. Rechazó una oferta de River porque prioriza seguir en Europa. Aunque no hay ofertas formales desde el Viejo Continente, el Flamengo presiona fuerte, aunque el jugador no estaría del todo convencido de mudarse a Brasil. Nicolás Tagliafico: busca salir del Lyon. El Olympiacos griego asoma como opción, pero el Nottingham Forest aparece como un destino seductor para que, finalmente, pueda experimentar el fútbol de la Premier League.

busca salir del Lyon. El Olympiacos griego asoma como opción, pero el aparece como un destino seductor para que, finalmente, pueda experimentar el fútbol de la Premier League. Nicolás González: el jugador no desea regresar a la Juventus, y el club italiano -urgido por reducir masa salarial- ve con buenos ojos su salida. Se espera que el Atlético de Madrid materialice una oferta en los próximos días.

el jugador no desea regresar a la Juventus, y el club italiano -urgido por reducir masa salarial- ve con buenos ojos su salida. Se espera que el materialice una oferta en los próximos días. Gerónimo Rulli: sonó sorpresivamente para retornar al Manchester City, donde tuvo un breve paso contractual, para ser arquero suplente, en el marco del nuevo proyecto liderado por el entrenador Enzo Maresca.

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Los que se quedan y las operaciones truncas

En el rubro de los descartados y confirmaciones de permanencia, hay novedades importantes:

Dibu Martínez no va a la Juventus: la Vecchia Signora intentó llevarse al bicampeón del premio Lev Yashin, pero ofreció apenas la mitad de lo que exigía el Aston Villa (alrededor de 6.5 millones de dólares). La oferta fue considerada casi un desprecio por un arquero de esa talla. Además, gracias a millonarias ventas recientes bajo el ciclo Emery, el Aston Villa ya no tiene urgencias económicas para malvender a sus figuras.

la Vecchia Signora intentó llevarse al bicampeón del premio Lev Yashin, pero ofreció apenas la mitad de lo que exigía el Aston Villa (alrededor de 6.5 millones de dólares). La oferta fue considerada casi un desprecio por un arquero de esa talla. Además, gracias a millonarias ventas recientes bajo el ciclo Emery, el Aston Villa ya no tiene urgencias económicas para malvender a sus figuras. Julián Álvarez y Enzo Fernández: Julián debe presentarse a entrenar el 10 de agosto y aguarda una definición por parte del Barcelona. Por su lado, Enzo se reincorpora al Chelsea en la segunda semana de agosto; aunque mantuvo charlas, de contenido hermético, con Xabi Alonso, por ahora no hay indicios reales de que abandone Stamford Bridge.

Julián debe presentarse a entrenar el 10 de agosto y aguarda una definición por parte del Barcelona. Por su lado, Enzo se reincorpora al Chelsea en la segunda semana de agosto; aunque mantuvo charlas, de contenido hermético, con Xabi Alonso, por ahora no hay indicios reales de que abandone Stamford Bridge. Permanencias confirmadas: Paulo Dybala seguirá en la Roma y Nicolás Paz continuará en el Como, ambos listos para disputar la próxima UEFA Champions League.

En síntesis